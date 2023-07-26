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النيجر: جنود يحاصرون القصر الرئاسي  

الشروق أونلاين
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النيجر: جنود يحاصرون القصر الرئاسي  
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عناصر الأمن في النيجر

قالت عدة وسائل إعلام دولية أن جنودا من الحرس الرئاسي في النيجر يحاصرون القصر الرئاسي في العاصمة نيامي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر أمنية أن الحرس الرئاسي في النيجر يحتجزون الرئيس محمد بازوم داخل القصر الرئاسي في العاصمة الذي أغلقته الآليات العسكرية منذ صباح الأربعاء.

وقالت مصادر رئاسية وأمنية إنه تم إغلاق الوزارات المجاورة للقصر، ولم يتمكن الموظفون داخل القصر من الوصول إلى مكاتبه.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مراسلها في نيامي أنه رغم محاصر قوات من الحرس الرئاسي لمقر إقامة بازوم ومكاتب الرئاسة فإنه لم يلاحظ أي انتشار غير عادي لقوات عسكرية، أو سماع لتبادل إطلاق النار، كما أن حركة المرور عادية حول القصر الرئاسي.

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