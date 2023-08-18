النيجر: رئيس المجلس الأوروبي يحذّر من “عواقب خطيرة” لتدهور صحة الرئيس بازوم

حذّر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال يوم الجمعة، من “عواقب خطيرة” في حال تدهور صحة رئيس النيجر محمد بازوم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ميشال مع رئيس نيجيريا بولا تينوبو، حسب ما ذكرته متحدثة باسم المسؤول الأوروبي.

ونقلت المتحدثة باسم ميشال قوله إن “الرئيس محمد بازوم المنتخب ديمقراطيا، لا يزال الرئيس الشرعي للنيجر”.

قبل أن يضيف خلال حديثه مع تينوبو أن “ظروف اعتقاله (من قبل قادة الانقلاب) تزداد سوء”. محذّرا من أن يؤدي “أي تدهور إضافي لحالته الصحية إلى عواقب خطيرة”، على حدّ قوله.

وينفي قادة الانقلاب العسكري في النيجر، أن يكون بازوم مختطفا. مؤكدين أنه لا يزال في منزله الرئاسي، متمتّعا بكل وسائل الاتصال.