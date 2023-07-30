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العالم

النيجر: متظاهرون يهاجمون سفارة فرنسا ويرفعون العلم الروسي عليها (فيديو)

الشروق أونلاين
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النيجر: متظاهرون يهاجمون سفارة فرنسا ويرفعون العلم الروسي عليها (فيديو)
ح.م
جانب من الأحداث

هاجم متظاهرون في النيجر السفارة الفرنسية في نيامي يوم الأحد، ورفعوا العلم الروسي عليها، في تجمع لمؤيدي الانقلاب العسكري ضد الرئيس محمد بازوم.

وحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس” فقد انتزع بعض المتظاهرين اللوحة التي تحمل عبارة “سفارة فرنسا في النيجر” وداسوا عليها، ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، محتجّين وهم يهاجمون مبنى السفارة، ويضرمون النار في أحد أبوابها.

وقامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع. في حين ندّدت الخارجية الفرنسية بما اعتبرته “أعمال عنف ضد المقرات الدبلوماسية”.

وقام قائد الحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عبد الرحمان تشياني، يوم 26 جويلية، باعتقال الرئيس بازوم  وعدد من المسؤولين. قبل أن يعلن استيلاءه على حكم البلاد.

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