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النيجر: مقتل أزيد من 60 شخصا بهجوم على قرية جنوبي البلاد

الشروق أونلاين
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النيجر: مقتل أزيد من 60 شخصا بهجوم على قرية جنوبي البلاد

قتل أزيد من 60 شخصا في هجوم مسلح على قرية بنيبانغو جنوب غربي النيجر، الثلاثاء، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنه. 

وقال مسؤولون في النيجر لوكالة “رويترز ” إنه لا توجد معلومات تذكر عن الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء على منطقة نائية قرب الحدود مع مالي، مضيفين أنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنه.

وأوضح مسؤول محلي أن اشتباكا وقع وأن هناك خسائر في الجانبين، فيما أكد مسؤول آخر سقوط هذا العدد من القتلى.

ووقع الهجوم في منطقة اجتاحها جهاديون مرتبطون بفصيل محلي تابع لما يسمى بتنظيم “داعش” الذي قتل مئات المدنيين في هجمات على المجتمعات الريفية هذا العام.

وتعرضت الأراضي الحدودية بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو لأعمال عنف في السنوات القليلة الماضية مع سعي جماعات مسلحة، بعضها مرتبطة بتنظيم “القاعدة”، لفرض هيمنتها على المجتمعات المحلية وطرد القوات المحلية والدولية.

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