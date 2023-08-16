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النيجر : مقتل 17 عسكريا وإصابة عشرين آخرين في عملية إرهابية

الشروق أونلاين
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النيجر : مقتل 17 عسكريا وإصابة عشرين آخرين في عملية إرهابية
فرانس برس
قتل 17 عسكريا في النيجر أمس الثلاثاء وأصبين عشرين آخرون في عملية إرهابية.

قتل 17 جنديا نيجيريا كما أصيب عشرون آخرون منهم 6 في حالة حرجة، هذا في عملية إرهابية وقعت في منطقة تيلابيري الواقعة جنوب غرب النيجر.

حسب ما أفاد به الجيش النيجيري اليوم الأربعاء 16 أوت، في بيان، فقد تعرضت مفرزة لقواته لكمين أمس، الثلاثاء 15 أوت. العملية خلفت 17 قتيلا وعشرين مصابا في صفوف الجيش كحصيلة أولية.

“في حوالي الساعة 1:30 ظهرا، كانت مفرزة من القوات المسلحة النيجيرية تتحرك بين بوني وتورودي ضحية لكمين إرهابي بالقرب من بلدة كوتوجو (52 كم جنوب غرب تورودي)”.

الجيش النيجيري أضاف أن “رد الفعل السريع للجيش والرد الجوي-البري الذي اندلع في مكان الاشتباك جعل من الممكن التعامل مع العدو”.

الجيش النيجيري أضاف في بيانه أنه تمكن من القضاء على عدد من الإرهابيين الذين كانوا يتنقلون على دراجات نارية.

وتتواجد مدينة تورودي التابعة لمنطقة تيلابيري الواقعة جنوب غرب النيجر على الحدود مع كل من مالي، البينين وبوركينافاسو، وكثيرا ما كانت عرضة لهجمات إرهابية.

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