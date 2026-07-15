النيران تأتي على مساحات غابية شاسعة بعديد الولايات

وفاة متطوع خلال إخماد حريق بسطيف

تواصلت، لليوم الرابع على التوالي، المعركة المفتوحة مع ألسنة اللهب التي اجتاحت غابات ومرتفعات دائرة بني ورتيلان شمال غربي ولاية سطيف، مخلفة خسائر بشرية ومادية وبيئية معتبرة، بعد ما التهمت النيران مساحات واسعة من الغطاء النباتي بجبل آزرو الممتد بين بلديتي بني ورتيلان وبني شبانة، وامتدت إلى عدة مناطق ببلدية بني موحلي، وسط ظروف مناخية قاسية وارتفاع قياسي في درجات الحرارة، ما صعّب عمليات الإخماد وأدى إلى تجدد اشتعال عدة بؤر بعد السيطرة عليها.

وأثارت هذه الحرائق موجة حزن كبيرة في المنطقة بعد وفاة المدعو العربي نسراقي البالغ من العمر 57 سنة، العامل المهني ببلدية بني موحلي، الذي فارق الحياة أثناء مشاركته في جهود مكافحة النيران. وقد عثر عليه مصابًا بحروق خطيرة، حيث شيّع في أجواء مؤثرة وسط حضور واسع من سكان المنطقة الذين ودعوا أحد أبنائها ممن لبوا نداء الواجب في محاولة لحماية الغابات والممتلكات من زحف النيران.

ولم تتوقف الحصيلة عند هذا الحد، إذ أصيب مواطن آخر يبلغ من العمر 41 سنة بحروق متفاوتة الخطورة في مختلف أنحاء جسمه، بعد ما كان ضمن عشرات المواطنين الذين هبوا لمساندة فرق التدخل في إخماد الحريق ببلدية بني موحلي. وبعد تلقيه الإسعافات الأولية بمستشفى بني ورتيلان، تم إجلاءه على متن المروحية التابعة للوحدة الجوية للحماية المدنية، رفقة طاقم طبي، نحو المستشفى المتخصص في علاج الحروق بالدويرة بالعاصمة، بالنظر إلى خطورة إصابته.

وسائل ضخمة للسيطرة على الوضع

ومنذ الساعات الأولى لاندلاع الحريق، جندت السلطات إمكانات بشرية ومادية ضخمة، حيث سخرت مصالح الحماية المدنية عشرات الأعوان والفرق الراجلة، مدعومة بـ18 شاحنة إطفاء بمختلف الأحجام، إضافة إلى المضخات الظهرية والوسائل اليدوية، إلى جانب أعوان محافظة الغابات، والبلديات، والمصالح الأمنية، ومؤسسات عمومية وخاصة، فضلاً عن مئات المواطنين الذين شكلوا سندًا ميدانيًا لفرق التدخل.

كما تدخلت طائرة الإطفاء البرمائية “BE-200” التابعة للجيش الوطني الشعبي بعدة رميات مائية استهدفت أخطر بؤر الحريق، خاصة بمنطقة مزين وجبل آزرو، فيما شاركت وحدات الجيش الوطني الشعبي ميدانيًا في دعم جهود الإخماد، في ظل التضاريس الجبلية الوعرة التي أعاقت وصول الفرق البرية إلى العديد من النقاط المشتعلة.

وشهد مركز القيادة العملياتي المتنقل بدائرة بني ورتيلان زيارة المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، رفقة والي ولاية سطيف، حيث تابعا عن كثب سير عمليات الإخماد، واطلعا على حجم الوسائل المجندة ومستوى التنسيق بين مختلف القطاعات، مع التشديد على مواصلة التدخلات إلى غاية القضاء النهائي على جميع البؤر الساخنة ومنع تجدد اشتعالها.

وأكدت مصادر ميدانية أن جهود مختلف المتدخلين، إلى جانب التآزر الكبير الذي أبداه سكان المنطقة، ساهمت في تحجيم رقعة النيران ومنع امتدادها نحو تجمعات سكنية ومناطق أخرى، خاصة بالجهة المحاذية لولاية بجاية، حيث لعب سكان مشتة حمية ببلدية بني موحلي دورًا بارزًا في التصدي للحريق، ومنعه من الوصول الى المناطق المجاورة.

ورغم تسجيل تقدم في احتواء بعض الجبهات، فإن الحرارة المرتفعة وهبوب الرياح ساهما في إعادة اشتعال عدد من البؤر، ما أبقى فرق التدخل في حالة استنفار دائم، خاصة أن الحريق اجتاح عدة مداشر من بينها إغيل نايت مالك، آيت موسى، إسماسن، آقرادو وتاغلاط، مخلفًا أضرارًا معتبرة في الغابات والأدغال والأحراش والأشجار المثمرة.

وفي سياق متصل، سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية سطيف خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة نحو 20 حريقًا مست الغطاء الفلاحي عبر عدة بلديات، من بينها صالح باي، سرج الغول، ماوكلان، بني وسين، في مؤشر يعكس خطورة موجة الحر التي تشهدها المنطقة، ويستدعي مزيدًا من اليقظة والتقيد بإجراءات الوقاية لحماية الأرواح والثروة الغابية.

وفي ولاية ميلة، واصلت الحرائق المهولة بولاية ميلة التهام المساحات الغابية والمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، في ظل موجة حر شديدة ورياح قوية ساهمتا في تجدد بؤر النيران واتساع رقعتها، ما استدعى تسخير إمكانات بشرية ومادية ضخمة، مدعومة بوسائل إخماد جوية تابعة للجيش الوطني الشعبي.

وعورة التضاريس تعقد جهود الإطفاء بميلة

وشهدت غابة كاف بونعجة ببلدية حمالة ومنطقة فج الرمان ببلدية العياضي برباس، أول أمس، أعنف عمليات الإطفاء، بعد ما تدخلت فرق الحماية المدنية، مدعمة بالرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات بولايتي ميلة وقسنطينة، والمفرزة الجهوية للحماية المدنية بأم البواقي، وبإسناد جوي من ثلاث طائرات عسكرية مخصصة للإخماد، وذكرت مصادر ميدانية “للشروق” بأن أعوان الحماية المدنية ومحافظة الغابات، بمساندة مواطنين، واجهوا ظروفا بالغة الصعوبة بسبب وعورة التضاريس وكثافة الغطاء النباتي، فضلا عن سرعة انتشار ألسنة اللهب، التي حاصرت عددا من أعوان التدخل، ما استدعى استدعاء تعزيزات إضافية ووضع مخطط خاص لضمان سلامة الأعوان والسكان، كما تم تحويل عونين من الحماية المدنية إلى المؤسسة الصحية بالقرارم قوقة لتلقي العلاج إثر تعرضهما لإرهاق شديد وضيق في التنفس، نتيجة كثافة الدخان واستمرار عمليات الإطفاء منذ يوم السبت الماضي.

وأسفرت الحرائق، وفق حصيلة أولية، عن إتلاف أكثر من 120 هكتارا من الغابات والأحراش والأشجار الغابية بمناطق بوقندول والثور وكاف بونعجة ببلدية حمالة، إضافة إلى منطقة فج الرمان ببلدية العياضي برباس. ورغم نجاح فرق التدخل في إخماد حريق كاف بونعجة نهائيا ليلة الاثنين مع الإبقاء على عمليات الحراسة، فإن الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة التي بلغت 48 درجة مئوية، إلى جانب هبوب رياح قوية، أدى إلى تجدد اشتعال النيران من جديد.

ولمواجهة هذه الحرائق تولت ثلاث طائرات تابعة للجيش الوطني الشعبي تنفيذ طلعات متواصلة لإخماد النيران بالتنسيق مع الفرق الأرضية، بينما لا تزال العمليات متواصلة إلى غاية كتابة هذه الأسطر.

وفي بلدية وادي العثمانية، تدخلت فرق الإطفاء التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية بشلغوم العيد، مدعمة بوحدة وادي العثمانية، لإخماد حريق اندلع بمحصول زراعي وأشجار مثمرة بمشتة الفراقطة، حيث أتت ألسنة اللهب على خمسة هكتارات من القمح.

طائرات الإطفاء تتدخل

وفي غرب البلاد، شهدت منطقة عوف في ولاية معسكر زوال الثلاثاء نشوب حريق مس مساحات هامة من الغابات والمحاصيل الزراعية بالمنطقة، حيث اشتعلت النيران على مستوى جبل توزيفت قرب منطقة سيدي زيان، وبقيت مشتعلة إلى غاية السابعة من صباح اليوم الموالي.

وذكر مصدر مسؤول، أن الشرارة ألأولى اندلعت من محصول زراعي قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى الفضاءات الغابية بجبل توزيفت، وساعدت الرياح التي كانت تهب على المنطقة مساء في اتساع رقعتها ما صعب من مهمة من كانوا في مهمة الإطفاء وقتئذ.

وأضاف المصدر ذاته أنه فور الاعلان عن اندلاع الحريق سارعت مختلف المصالح بداية بوحدات الحماية المدنية والرتل المتنقل ومصالح الغابات ومصالح الدرك الوطني وقطاع الصحة والهلال الاحمر الجزائري، وكذا عمال عدد من البلديات، وجمع كبير من المواطنين الذين سجلوا هبة تضامنية واسعة، بعد ما كانوا إلى جانب مصالح الدولة في عملية الإطفاء التي امتدت حتى ساعات اليوم الموالي، مع تحويل عتاد حظائر العديد من البلديات والمؤسسات إلى عين المكان للمساعدة على جلب المياه .

وعرفت عملية الإخماد تدخل ثلاث طائرات إطفاء قامت بعدة طلعات جوية، ما أدى إلى حصر النيران ومنع انتشارها إلى مساحات أخرى والحيلولة عن بلوغها النسيج الحضري للقرى المجاورة، خاصة وأنها عرفت انتشارا في بداية اشتعالها إلى بلديات مجاورة.

كما تنقل والي ولاية معسكر، زوال الثلاثاء، إلى منطقة جبل توزيفت بالقرب من دوار سيدي زيان ببلدية عوف، مرفوقًا بأعضاء اللجنة الأمنية الولائية وممثل مديرية الحماية المدنية، للوقوف ميدانيًا على عمليات إخماد الحريق الذي اندلع بالمنطقة.