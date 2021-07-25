النيران تلتهم 200 هكتار من غابات سوق أهراس

إجلاء سكان المناطق القريبة من مواقع الحرائق

الوالي لـ “الشروق”: تحقيقات للتوصل إلى مُضرمي الحرائق

واصلت نهار الأحد ، فرق الإطفاء جهودها لإخماد النيران المشتعلة منذ صبيحة السبت في مشتة طبة الهامل ومشتة الخروبة بولاية سوق أهراس، وتسببت في إتلاف مساحالت شاسعة من الغطاء الغابي والنباتي بإقليم بلدية أولاد مومن بدائرة الحدادة الواقعة على الحدود بين الجزائر وتونس، في وقت تمكنت فيه فرق الإطفاء في ساعة متأخرة من مساء أول أمس السبت من إخماد حريق آخر كان قد اندلع في صباح نفس اليوم بمنطقة فج الكلبة في بلدية عين الزانة على الشريط الحدودي بين الجزائر وتونس.

اضطرّت مديرية الحماية لولاية سوق اهراس، بعد تسخيرها لكل الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة للسيطرة على النيران المشتعلة بمشتتي الخروبة وطبة الهامل، لطلب الدعم والاستنجاد بالرتل المتنقل للحماية المدنية لولاية أم البواقي للمشاركة في إخماد النيران المشتعلة، التي جندت لها السلطات المحلية كل الوسائل المادية والبشرية المتاحة لمحافظة الغابات وصهاريج المياه للبلديات القريبة ومختلف الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية بمخطط مكافحة الحرائق.

كما هرع عشرات المواطنين من سكان المناطق القريبة من مكان اشتعال النيران لتقديم الدعم والمساعدة لفرق الإطفاء ورجال الحماية المدنية الذين وجدوا صعوبة كبيرة في إخماد النيران المشتعلة بسبب صعوبة التضاريس من جهة وكذا التيارات الهوائية التي ساهمت في تأجيج ألسنة اللهب وانتشارها عبر مساحات شاسعة وسط الغابات من جهة أخرى ناهيك عن الارتفاع القياسي في درجات حرارة الجو.

وقد تنقل صبيحة أمس والي ولاية سوق اهراس السيد الوناس بوزقزة إلى موقع اشتعال النيران للوقوف ميدانيا على عملية إخمادها، وكشف لـ”الشروق اليومي”، بأن النيران تسببت إلى غاية نهار أمس في إتلاف نحو 200 هكتار من المساحات الغابية على الشريط الحدودي كحصيلة أولية، مضيفا بأنه قد تم إجلاء السكان القاطنين في محيط المناطق الغابية حفاظا على سلامتهم، وأنه قد تم الاستنجاد بالدعم من باقي الولايات المجاورة على غرار أم البواقي، قالمة، عنابة والطارف، للمشاركة في عملية إخماد النيران. وأشاد في ذات السياق بالهبة الشعبية التي أظهرها المواطنون والذين جاؤوا من كل البلديات لتقديم الماء والطعام لفرق الإطفاء، وأكد والي الولاية بأن التحقيقات متواصلة من طرف اللجنة الولائية للتحري في ما بعد الحرائق لكشف هوية المتسببين في إشعال النيران في هذه المناطق المتواجدة على الشريط الحدودي.