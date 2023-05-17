النيزك الذي مرّ في سماء المدية.. هذه حقيقة الفيديو المتداول!

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنيزك زعم ناشروه أنه مرّ في سماء ولاية المدية، إلا أن الحقيقة أن المقطع تم تصويره في الأرجنتين قبل سنوات.

يظهر في المقطع المتداول ما يشبه الكرة المضيئة مرت بسرعة في ظلام الليل، وكشف مركز علم الفلك أنه تم فعلا رصد نيزك في الجزائر خلال الأيام الماضية، معلقا على الأمر أنه “ظاهرة فلكية طبيعيّة”.

وعلق ناشروا هذا الفيديو: “فيديو للشّهاب الذي عبر سماء ولاية المدية مخلّفاً وراءه ذيلامن البقايا والغبار وبخار الماء”.

وحقق المقطع آلاف المشاركات والمشاهدات بعد انتشار أخبار عن مرور نيزك في السماء، كما أكدت ذلك وسائل الإعلام الوطنية ومركزعلم الفلك.

فريق البحث وتقصي صحة الأخبار في وكالة فرنس براس، أكد أن الفيديو الذي تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل لا يعود للنيزك الذي ظهر في الجزائر حديثا.

فبعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، تم التأكد أن الفيديونُشر سنة 2015 ضمن تقرير إخباري للتلفزيون الأرجنتيني يتحدث عن ظهور نيزك أصدر ضوءا أخضر في سماء بوينس أيريس.

يذكر أنه عقب انتشار فيديو الوميض الضوئي الذي التقطه مصورون هواة، أصدر مركز البحث في علم الفلك والفيزياء، بيانا أكد من خلاله رصد كرة نارية، ليلة 7 إلى 8 ماي 2023 حوالي الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي منتصف الليل.

وأوضح المركز أن الكرة النارية كانت ساطعة جداً وأنتجت ذيلاً ضوئياً مستمراً دام عدة ثواني من الغرب إلى الجنوب الشرقي.

تجدر الإشارة إلى أن الجرم السماوي الذي شوهد، هو عبارة عن نيزك التقطته قوة الجاذبية الأرضية ودخل بعد ذلك الغلاف الجوي لكوكبنا بسرعة فوق صوتية.

وطمأن المركز المواطنين كون هذه الظاهرة الفلكية طبيعية تحدث بانتظام في العالم (بوتيرة 10 مرات في السنة تقريبا بنفس طاقة النيزك الذي رُصد) كما يجدر التنويه أنها ليست لها أي علاقة بالنشاط الزلزالي.