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رياضة

النّتائج الكاملة لِمُنافسي “الخضر”

علي بهلولي
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النّتائج الكاملة لِمُنافسي “الخضر”
ح.م
اللّحظات التي سبقت انطلاق مباراة جزر موريس (بِاللّباس الأحمر) وأنغولا (بِالزيّ الأصفر).

يكون النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء الثلاثاء، قد أخذ نظرة أوّلية عن مُنافسي لاعبيه في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

ويلعب المنتخب الوطني في البطولة الإفريقية، ضمن فوج مُشكّل من فرق بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.

وإذا كان “الخضر” قد فازوا على الصّومال (3-1) والموزمبيق (0-2)، في الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026، فإن نتائج بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا ضمن السّباق ذاته، جاءت على النّحو التالي، مع تنظيم المقابلات بِملاعب المنتخبات المذكورة في الأوّل:

بوركينا فاسو 1 – غينيا بيساو 1

إثيوبيا 0 – بوركينا فاسو 3

الكونغو الديموقراطية 2 – موريتانيا 0

جنوب السودان 0 – موريتانيا 0

جزر الرّأس الأخضر 0 – أنغولا 0

جزر موريس 0 – أنغولا 0

ولعبت بوركينا فاسو مقابلتَيها بِالمغرب، بينما خاضت موريتانيا المواجهة الأخيرة بِالسنيغال.

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