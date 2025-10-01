النّجم هالاند يتذكّر هادم اللّذّات.. وكفى بِالموت واعظا

قال نجم هجوم منتخب النرويج ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي لِكرة القدم إيرلينغ هالاند، إنه يخاف من الموت لِأنه حدث عظيم.

ويبلغ هالاند من العمر 25 سنة، وقد زامل قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز في فريق مانشستر سيتي، خلال موسم 2022-2023.

وأوضح هالاند في أحدث تصريحات بثّها التلفزيون العمومي النرويجي “آن آر ك”: “بِصراحة، أخشى الموت لِأنّني لا أعرف ما الذي سيأتي بعده. يُخيفني قليلا أن أكون وحدي في السرير وأفكّر قبل النوم. ماذا سيحدث عندما أموت؟ هل سأذهب إلى الجنّة؟ أم إلى الجحيم؟ إلى أين سأذهب تحديدا؟”.

وأضاف هدّاف البطولة الإنجليزية للموسم قبل الماضي (27 هدفا): “فقدتُ جدّي وجدّتي، ومدير أعمالي (مناجير). وفي السنة الماضية، فقدتُ عمّي أيضا. أُناديه عمّي، لكنه ليس عمّي في الحقيقة، إنّه صديق عزيز، إيفار. كيف أتعامل مع هذا؟ الأمر صعب”.

وكان إيرلينغ هالاند قد أثار الجدل في صيف 2022، وزعم بعضهم أنه يعتنق الإسلام، لمّا استعمل عبارة “إن شاء الله”. حيث ردّ هذا اللاعب على سؤال لِأحد المعجبين حول بدايته مع مانشستر سيتي، فقال: “شكرا لك، سأشارك لِأوّل مرّة ضدّ البايرن، إن شاء الله”. وهي مباراة ودّية أُقيمت فعّالياتها بِأمريكا في الـ 23 من جويلية 2022، وانتهت بِهدف لِصفر وقّعه هالاند.

لكن هذه المزاعم سرعان ما تتبدّد، لمّا يحتفل إيرلينغ هالاند بعد تسجيل الأهداف (أحيانا وليس في كل مرّة)، على طريقة مَن يؤدّون طقوس “اليوغا” الهندية (الصورة المُدرجة أدناه).