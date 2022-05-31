النّدرة قد ترفع أسعار الفحم في عيد الأضحى

اتحاد التجّار يرحب بالقرار ويتخوّف:

رحّب الاتحاد العام للتجار والحرفيين، بقرار التجميد المؤقت لنشاط إنتاج الفحم، الصادر عن وزارة الفلاحة، وذلك في إطار التدابير الرامية إلى الوقاية من حرائق الغابات. ومع ذلك، أعرب الاتحاد عن أمله في استشارة المهنيين قبل اتخاذ أي قرار، للتنسيق حول الموضوع، في ظل وجود حرفيين يسترزقون من هذا النشاط بصفة قانونية، وما قد يحدثه من تبعات تتعلق بالندرة في الأسواق.

أثار قرار تجميد نشاط إنتاج الفحم بصفة مؤقتة، خلال الفترة الحالية، تباينا في ردود الأفعال، خاصة وأن التعليمة تزامنت مع اقتراب مناسبتي عيد الأضحى وانطلاق موسم الاصطياف، المعروفين بكثرة الشواء على الفحم، سواء في المنازل أم المطاعم، كما أن كثيرا من الشباب البطالين يسترزقون من عائدات هذا النشاط.

وكانت وزارة الفلاحة قررت تجميد إنتاج الفحم، تنفيذا للمخطط الوطني للوقاية وحماية الغابات من الحرائق للموسم الحالي، وهذا لما تشكله من مخاطر اندلاع الحرائق على مستوى المساحات الغابية.

منع استعمال وسائل الطهي والشواء بالغابات

وتفاعلت المصالح الولائية مع القرار، بحيث أصدر ولاة تعليمات مكملة وصارمة، منها التعليمة الصادرة عن والي خنشلة بالنيابة، حاج فارسي، التي تقضي بالمنع المؤقت والجزئي، للدخول والتوجه إلى الفضاءات الغابية عبر كافة بلديات الولاية، في الفترة الممتدة ما بين 1 جوان و31 أكتوبر 2022. ومنع استعمال وسائل الطهي والشواء أو كل وسيلة أو أداة قابلة للاشتعال داخل وعلى حواف الفضاءات الغابية.

والتعليمة تصب في إطار التدابير المتخذة ضمن مخطط مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، ومخطط تنظيم النجدة في حال وقوع كارثة وباقتراح من محافظ الغابات لولاية خنشلة.

واستثنى القرار الولائي رقم 1023 المؤرخ في 29 مايو 2022 ، السكان المقيمين بالغابة والجمعيات والفاعلين في المجتمع المدني، والأشخاص حائزي الرخص الاستثنائية المسلمة من طرف رؤساء الدوائر وكذا الأفراد التابعون لمختلف الهيئات والإدارات العمومية التي تتطلب الوضعيات الطارئة تواجدهم بعين المكان.

ورحّب مدير الديوان والأمين الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي، عبر “الشروق”، بتعليمة وزارة الفلاحة، الهادفة إلى الحفاظ على الثروة الغابية، معتبرا “أنّه إجراء وقائي مؤقت، من شأنه تخفيض الحرائق التي أهلكت الحرث والنسل مؤخرا، في ظل اقتراب موسمي العيد والاصطياف، حين يكثر إنتاج الفحم من أشجار الغابات، وما تشكله العملية من خطورة اشتعال النيران صيفا”.

وقال محدّثنا بأنّ التعليق لن يؤثر على نشاط ومداخيل الحرفيين الشرعيين، في نشاط الفحم، “فأكيد أن لديهم مخزونات، والتعليق مؤقت وظرفي”. ولكن، كان اتحاد التجار يأمل أن يتم التنسيق معه في هذا الإطار، خاصة وأنه يضم حرفيين قانونيين ويملكون سجلا تجاريا في نشاط إنتاج الفحم، وهي مهنة مقننة، على حد قول محدثنا.

وأشار إلى أنّه “يمكن أن تسبّب ندرة مادة الفحم قبيل عيد الأضحى، ارتفاعا في أسعار هذه المادة، ولكن التعليمة تبقى أولوية للحفاظ على مكتسبات الأمة من غابات وغطاء أخضر”.