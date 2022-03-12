“النّسر الأسود” يستعيد توازنه في الفضاء الإفريقي

استعاد وفاق سطيف سهرة السبت توازنه، وحصد ثاني فوز له في منافسة رابطة أبطال إفريقيا. مُنعشا فرصه في بلوغ محطّة ربع النهائي.

وانتصر وفاق سطيف بِثنائية نظيفة على الزّائر نادي أمازولو من جنوب إفريقيا، بِرسم الجولة الرابعة من دور المجموعات للمنافسة الإفريقية الأولى للأندية.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، تحت إدارة تحكيم تونسي.

وسجّل ثنائية الوفاق السطايفي كلّ من: المهاجم رياض بن عياد في الدقيقة الـ 11، ومتوسط الميدان أكرم جحنيط في الوقت بدل الضّائع من عمر الشوط الأوّل (45+1).

وكان الوفاق قد خسر في الجولتَين الماضيتَين من عمر هذه المنافسة، قبل أن يُصحّح المسار، ويعود إلى سكّة الانتصارات، ويُعزّز حظوظه في التأهّل. عِلما أن الفريق يُشرف عليه المدرب رضا بن دريس، بعد إقالة التقني التونسي نبيل الكوكي في الأيّام اقليلة الماضية.

وعن الفوج الثاني ذاته، فاز فريق حورويا من غينيا كوناكري بِنتيجة (2-1) على الضيف نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- الرجاء البيضاوي 9ن

2- وفاق سطيف 6ن

3- نادي أمازولو 6ن

4- نادي حورويا 3ن

وفي الجولة الخامسة مساء الـ 18 من مارس الحالي، يلعب فريق “النّسر الأسود” بِالجزائر مع نادي حورويا الغيني. ويتبارى فريق أمازولو الجنوب إفريقي مع الضيف نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.