“النّمس” يُؤهّل تونس

مبروك للمنتخب التونسي، جيد أن نتابع مجريات كأس إفريقيا بأريحية و نستمتع بالمشاهدة الآن. الفريق النيجيري كان أحسن نسبيا و أتيحت له فرص مؤكدة أكثر من تونس، لكنها كانت قليلة بسبب إعتماد الفريق التونسي خطة تكتيكية دفاعية محكمة، ذلك أن عديد لاعبي تونس أساسيين كانو مصابين بكورونا، لم يكن ممكن مشاركتهم في المقابلة، فخيارات المنتخب التونسي كانت محدودة، بسبب محدوديتها، كانت الدقة و الوقت الازم لإحكام الخطة التكتيكية و رغم ذلك لو لا البطاقة الحمراء لمنتخب نيجيريا، لتمكن فريق نيجيريا من العودة في النتيجة و حتى بعشرة لاعبين كاد يقدر على ذلك، لو إستطاع منتخب نيجيريا تجاوز فخ تونس، كان سيكون درس له و يثبت طريقه نحو التتويج باللقب بكل قوة. أما الآن في كل الحسابات لن يخرج بطل إفريقيا من 3 منتخبات التالية: كوت ديفوار، السينغال، الكاميرون.