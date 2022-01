“النّمس” يُؤهّل تونس

هذا انتصار عظيم لاخوتنا التوانسة على نيجيريا المرشح الاول للفوز بالكاس لكن "النمس" اوقفهم عن حدهم في الدقيقة 47 وعن جدارة. برافو عليكم يا نسور قرطاج وبالتوفيق في المقابلة القادمة وان شاء الله تفرحونا بفوزكم بالكاس يا جيراننا الاذكياء الاعزاء فنحن نحبكم ونفتخر بكم مثل افتخارنا بمنتخبنا الجزائري ر اذا نسور قرطاج يوما ارادوا الانتصار*** فلا بد ان تستجيب الاقدار جيبوها يا لولاد جيبوها 🏆🏆🏆.......ا one two three viva la Tunisie et l'Algerie