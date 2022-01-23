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رياضة

“النّمس” يُؤهّل تونس

علي بهلولي
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“النّمس” يُؤهّل تونس

تأهّل منتخب تونس سهرة الأحد، للدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022.

وفاز الفريق التونسي بِهدف لِصفر على منتخب نيجيريا، ضمن إطار ثمن نهائي البطولة الكروية الإفريقية.

واحتضن ملعب مدينة غاروا الكاميرونية أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة السنيغالي ماغات ندياي.

وسجّل الهدف الوحيد والثمين لِمنتخب “نسور قرطاج”، القائد والمهاجم يوسف المساكني الملقّب بـ “النّمس”، في الدقيقة الـ 47.

وطرد الحكم متوسط الميدان النيجيري أليكس إيووبي، في الدقيقة الـ 66. مع الإشارة إلى أن لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي دخل إلى أرضية الميدان بديلا، في الدقيقة الـ 59 (طُرد بعد 7 دقائق).

وتلعب تونس مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا أمام منتخب بوركينا فاسو، سهرة الـ 29 من جانفي الحالي.

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التعليقات
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  • دزيري يحب تونس برشا برشا

    هذا انتصار عظيم لاخوتنا التوانسة على نيجيريا المرشح الاول للفوز بالكاس لكن "النمس" اوقفهم عن حدهم في الدقيقة 47 وعن جدارة. برافو عليكم يا نسور قرطاج وبالتوفيق في المقابلة القادمة وان شاء الله تفرحونا بفوزكم بالكاس يا جيراننا الاذكياء الاعزاء فنحن نحبكم ونفتخر بكم مثل افتخارنا بمنتخبنا الجزائري ر اذا نسور قرطاج يوما ارادوا الانتصار*** فلا بد ان تستجيب الاقدار جيبوها يا لولاد جيبوها 🏆🏆🏆.......ا one two three viva la Tunisie et l'Algerie

    0
  • معلق حر

    مبروك للمنتخب التونسي، جيد أن نتابع مجريات كأس إفريقيا بأريحية و نستمتع بالمشاهدة الآن. الفريق النيجيري كان أحسن نسبيا و أتيحت له فرص مؤكدة أكثر من تونس، لكنها كانت قليلة بسبب إعتماد الفريق التونسي خطة تكتيكية دفاعية محكمة، ذلك أن عديد لاعبي تونس أساسيين كانو مصابين بكورونا، لم يكن ممكن مشاركتهم في المقابلة، فخيارات المنتخب التونسي كانت محدودة، بسبب محدوديتها، كانت الدقة و الوقت الازم لإحكام الخطة التكتيكية و رغم ذلك لو لا البطاقة الحمراء لمنتخب نيجيريا، لتمكن فريق نيجيريا من العودة في النتيجة و حتى بعشرة لاعبين كاد يقدر على ذلك، لو إستطاع منتخب نيجيريا تجاوز فخ تونس، كان سيكون درس له و يثبت طريقه نحو التتويج باللقب بكل قوة. أما الآن في كل الحسابات لن يخرج بطل إفريقيا من 3 منتخبات التالية: كوت ديفوار، السينغال، الكاميرون.

    0
  • جثة

    منتخب تونس منتخب مهلهل وضعيف ... لن يذهب بعيدا .

    0

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