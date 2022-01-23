“النّمس” يُؤهّل تونس
تأهّل منتخب تونس سهرة الأحد، للدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022.
وفاز الفريق التونسي بِهدف لِصفر على منتخب نيجيريا، ضمن إطار ثمن نهائي البطولة الكروية الإفريقية.
واحتضن ملعب مدينة غاروا الكاميرونية أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة السنيغالي ماغات ندياي.
وسجّل الهدف الوحيد والثمين لِمنتخب “نسور قرطاج”، القائد والمهاجم يوسف المساكني الملقّب بـ “النّمس”، في الدقيقة الـ 47.
وطرد الحكم متوسط الميدان النيجيري أليكس إيووبي، في الدقيقة الـ 66. مع الإشارة إلى أن لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي دخل إلى أرضية الميدان بديلا، في الدقيقة الـ 59 (طُرد بعد 7 دقائق).
وتلعب تونس مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا أمام منتخب بوركينا فاسو، سهرة الـ 29 من جانفي الحالي.