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رياضة

الهاتريك التاريخي يحفز محرز قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

عمر سلامي
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الهاتريك التاريخي يحفز محرز قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
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رياض محرز

يسعى فريق مانشستر سيتي، للتتويج بكأس الاتحاد الانجليزي، عندما يواجه مانشستر يونايتد على ملعب ويمبلي، الذي شهد الهاتريك التاريخي لرياض محرز في نصف النهائي أمام شيفيلد يونايتد.

وبصم رياض محرز في نصف النهائي على هاتريك تاريخي بملعب ويمبلي، ليقود ناديه إلى المحطة الختامية من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعد محرز أول لاعب من مانشستر سيتي يسجل هاتريك لمانشستر سيتي في ملعب ويمبلي.

وتعد ذكرى “الهاتريك” محفزا لرياض محرز في النهائي المرتقب السبت بداية من الساعة الثالثة زوالا.

واستذكرت الصفحة الرسمية للسيتي، على “تويتر”، هاتريك محرز في مباراة شيفيلد، ونشرت مقطع فيديو، أرفقته بعبارة: ” لنتذكر هاتريك ساحر العرب في نصف نهائي كأس الاتحاد..”.

كما نشرت صفحة “السيتي” صورة الدولي الجزائري، وقالت: “رياض محرز هو أول لاعب يسجل هاتريك لمانشستر سيتي في ملعب ويمبلي، ننتظر تكرارها يا ساحر العرب “.

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