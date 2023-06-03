الهاتريك التاريخي يحفز محرز قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يسعى فريق مانشستر سيتي، للتتويج بكأس الاتحاد الانجليزي، عندما يواجه مانشستر يونايتد على ملعب ويمبلي، الذي شهد الهاتريك التاريخي لرياض محرز في نصف النهائي أمام شيفيلد يونايتد.

وبصم رياض محرز في نصف النهائي على هاتريك تاريخي بملعب ويمبلي، ليقود ناديه إلى المحطة الختامية من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعد محرز أول لاعب من مانشستر سيتي يسجل هاتريك لمانشستر سيتي في ملعب ويمبلي.

وتعد ذكرى “الهاتريك” محفزا لرياض محرز في النهائي المرتقب السبت بداية من الساعة الثالثة زوالا.

لنتذكر هاتريك ساحر العرب في نصف نهائي كأس الاتحاد أمام شيفيلد 💙#السيتي pic.twitter.com/ZkqeR3JuyQ — مانشستر سيتي (@Cityarabia) June 2, 2023

واستذكرت الصفحة الرسمية للسيتي، على “تويتر”، هاتريك محرز في مباراة شيفيلد، ونشرت مقطع فيديو، أرفقته بعبارة: ” لنتذكر هاتريك ساحر العرب في نصف نهائي كأس الاتحاد..”.

رياض محرز هو أول لاعب يسجل هاتريك لمانشستر سيتي في ملعب ويمبلي ⚽⚽⚽ ننتظر تكرارها غدا يا ساحر العرب 🇩🇿😍#السيتي | @Mahrez22 pic.twitter.com/azFlq4b6oo — مانشستر سيتي (@Cityarabia) June 2, 2023

كما نشرت صفحة “السيتي” صورة الدولي الجزائري، وقالت: “رياض محرز هو أول لاعب يسجل هاتريك لمانشستر سيتي في ملعب ويمبلي، ننتظر تكرارها يا ساحر العرب “.