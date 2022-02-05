الهاتف النقال: قرابة مليون مشترك جديد خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021  

سجلت حظيرة المشتركين النشطين في خدمة الهاتف النقال (شبكة النظام الشامل للاتصالات الهاتفية “جي أس أم” والجيلين الثالث والرابع) في الجزائر ارتفاعا بما يقارب مليون مشترك خلال ثلاثة أشهر من 2021.

وأفاد تقرير لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، أن عدد مشتركي النقال انتقل من 45,83 مليون مشترك خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 إلى 46,79 مليون مشترك في الثلاثي الثالث من نفس السنة، أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 2,09 في المائة.

وأوضح التقرير أنه من أصل 46,79 مليون مشترك نشط، يوجد 5,53 مليون مشترك في شبكة النظام الشامل للاتصالات الهاتفية (GSM)، أي بنسبة 11,83 في المائة مقابل 41,26 مليون مشترك في شبكة الجيلين الثالث والرابع، بما يعادل نسبة 88,17 في المائة.

وسجلت نسبة الولوج الى شبكة الهاتف النقال، البالغة 106,26 في المائة، ارتفاعا طفيفا ب 2,13 نقطة بين الثلاثي الثاني والثالث من سنة 2021.

وأرجعت ذات الهيئة ارتفاع نسبه الولوج إلى هذه الشبكات إلى التطور الضئيل لسوق الهاتف النقال من جهة، وإلى ارتفاع عدد سكان الجزائر من جهة أخرى.

أما الحركة على مستوى شبكات الهاتف النقال, فقد بلغت بدورها 41.396 مليون دقيقة، منها 86,07 في المائة أجريت على مستوى الشبكة و13,80 في المائة من المكالمة الوطنية الخارجة و0,07 في المائة من المكالمات الدولية الخارجة و0,06 في المائة من المكالمات الدولية الداخلة.

وفيما يتعلق بحركة الرسائل القصيرة (SMS) في شبكات الهاتف النقال، فقد بلغت حجما قدره 2.566 مليون رسالة قصيرة، من بينها نسبة 88,05 في المائة أجريت على المستوى الشبكة و11,01 في المائة من الرسائل الوطنية الخارجة و0,11 في المائة من الرسائل الدولية الخارجة و0,83 في المائة من الرسائل الدولية الداخلة.

وقد أعِد هذا التقرير حسب نسبة سكان قدرها 44,04 مليون نسمة حتى 30 سبتمبر 2021 مقابل 44,02 مليون نسمة في الثلاثي الثاني من نفس السنة.