الهاتف النقال: قرابة 2 مليون مشترك جديد خلال سنة 2022

كشفت سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، عن بلوغ عدد المشتركين في شبكة الهاتف النقال “الجيلين الثالث والرابع”، 48.50 مليون مشترك، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022 في الجزائر.

وأشارت سلطة الضبط في تقريرها الأخير، إلى ارتفاع عدد المشتركين من 46.79 مليون إلى 48.50 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2021 أي ما يمثل ارتفاعا يقدر بـ 3.65 بالمائة.

وجاء في التقرير ذاته، أنه من أصل 48.50 مليون مشترك في الهاتف النقال، يوجد 44.04 مليون مشترك في شبكة الجيلين الثالث والرابع، أي ما يمثل نسبة 90.80 بالمائة من العدد الاجمالي للمشتركين، مقابل 4.46 مليون مشترك في الـ”جي أس أم” أي ما يمثل 9.20 بالمائة.

وبلغت نسبة الولوج في شبكة الهاتف النقال 109.94 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية، مقابل 106.26 خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

وبخصوص متعاملي الهاتف النقال، تبقى موبيليس تحتل الصدارة بـ 20.78 مليون مشترك في شبكات “جي أس أم” والجيل الـ 3 والجيل الـ4 خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022، متبوعة بالمتعامل جيزي 14.99 مليون، ثم المتعامل أوريدو 12.72 مليون مشترك.

وأشار التقرير إلى تسجيل المتعامل موبيليس، ارتفاعا في عدد مشتركيه في شبكتي الجيل الثالث والجيل الرابع بـ 20.78 مليون مشترك خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية، مقابل 19.97 مليون خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

ويليه المتعامل جيزي بـ 14.99 مليون مشترك خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022 و أوريدو بـ 12.72 مليون مشترك في الجيل الثالث والجيل الرابع.

كما كشفت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، أن حوالي 73 بالمائة من الأسر في الجزائر تتوفر على خط هاتفي ثابت خلال الثلاثي الثالث من 2022، حيث بلغت نسبة الأسر المزودة بخط هاتفي ثابت في الجزائر 72.98 بالمائة إلى غاية 30 سبتمبر 2022.

وأعد هذا التقرير على أساس عدد السكان البالغ عددهم 44.12 مليون نسمة في 30 سبتمبر 2022.