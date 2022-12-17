-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

الهاتف النقال: قرابة 2 مليون مشترك جديد خلال سنة 2022

الشروق أونلاين
  • 104
  • 0
الهاتف النقال: قرابة 2 مليون مشترك جديد خلال سنة 2022
ح.م
ارتفاع عدد المشتركين في شبكة الهاتف النقال

كشفت سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، عن بلوغ عدد المشتركين في شبكة الهاتف النقال “الجيلين الثالث والرابع”، 48.50 مليون مشترك، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022 في الجزائر.

وأشارت سلطة الضبط في تقريرها الأخير، إلى ارتفاع عدد المشتركين من 46.79 مليون إلى 48.50 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2021 أي ما يمثل ارتفاعا يقدر بـ 3.65 بالمائة.

وجاء في التقرير ذاته، أنه من أصل 48.50 مليون مشترك في الهاتف النقال، يوجد 44.04 مليون مشترك في شبكة الجيلين الثالث والرابع، أي ما يمثل نسبة 90.80 بالمائة من العدد الاجمالي للمشتركين، مقابل 4.46 مليون مشترك في الـ”جي أس أم” أي ما يمثل 9.20 بالمائة.

وبلغت نسبة الولوج في شبكة الهاتف النقال 109.94 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية، مقابل 106.26 خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

وبخصوص متعاملي الهاتف النقال، تبقى موبيليس تحتل الصدارة بـ 20.78 مليون مشترك في شبكات “جي أس أم” والجيل الـ 3 والجيل الـ4 خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022، متبوعة بالمتعامل جيزي 14.99 مليون، ثم المتعامل أوريدو 12.72 مليون مشترك.

وأشار التقرير إلى تسجيل المتعامل موبيليس، ارتفاعا في عدد مشتركيه في شبكتي الجيل الثالث والجيل الرابع بـ 20.78 مليون مشترك خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية، مقابل 19.97 مليون خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

ويليه المتعامل جيزي بـ 14.99 مليون مشترك خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022 و أوريدو بـ 12.72 مليون مشترك في الجيل الثالث والجيل الرابع.

كما كشفت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، أن حوالي 73 بالمائة من الأسر في الجزائر تتوفر على خط هاتفي ثابت خلال الثلاثي الثالث من 2022، حيث بلغت نسبة الأسر المزودة بخط هاتفي ثابت في الجزائر 72.98 بالمائة إلى غاية 30 سبتمبر 2022.

وأعد هذا التقرير على أساس عدد السكان البالغ عددهم 44.12 مليون نسمة في 30 سبتمبر 2022.

مقالات ذات صلة
مصنع الزيوت بجيجل.. تأجيل آخر لمناقصة الهندسة المدنية

مصنع الزيوت بجيجل.. تأجيل آخر لمناقصة الهندسة المدنية

موقع دولي: طلب كبير على التمور الجزائرية في أمريكا الشمالية

موقع دولي: طلب كبير على التمور الجزائرية في أمريكا الشمالية

مسؤول بوزارة الطاقة: رقم قياسي لصادرات الجزائر من الغاز الطبيعي خلال 2022

مسؤول بوزارة الطاقة: رقم قياسي لصادرات الجزائر من الغاز الطبيعي خلال 2022

بناء محطة جزائرية للطاقة الشمسية بكوبا.. تشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ

بناء محطة جزائرية للطاقة الشمسية بكوبا.. تشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ

الجزائر تدعو إلى إنهاء تهميش الدول النامية داخل المؤسسات الاقتصادية الدولية

الجزائر تدعو إلى إنهاء تهميش الدول النامية داخل المؤسسات الاقتصادية الدولية

زغدار: نتجه نحو صناعة حقيقية لتعويض الاستيراد والتركيب

زغدار: نتجه نحو صناعة حقيقية لتعويض الاستيراد والتركيب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد