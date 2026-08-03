الهجرة غير الشرعية تتصدر مباحثات سعيود ونظيره الإيطالي في روما

تصدر ملف الهجرة غير الشرعية جدول أعمال المباحثات التي جمعت، اليوم الإثنين، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بنظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، بالعاصمة روما، حيث أكد الجانبان عزمهما على تعزيز التنسيق الأمني وتوسيع مجالات التعاون الثنائي.

واستهل وزير الداخلية الإيطالي اللقاء بالترحيب بالوزير سعيود والوفد المرافق له، معربا عن تقديره لتلبية الدعوة، فيما نوه الوزير الجزائري بالحرص الذي يبديه قائدا البلدين للارتقاء بالعلاقات الجزائرية الإيطالية إلى آفاق أوسع، مؤكدًا أن هذه الديناميكية الإيجابية تمثل دافعًا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون.

وشكلت الهجرة غير الشرعية أبرز محاور المباحثات، حيث أشاد الجانب الإيطالي بالجهود التي تبذلها الجزائر في التصدي لهذه الظاهرة، مثمنًا المقاربة الشاملة والمتوازنة التي تعتمدها، والتي تجمع بين الأبعاد الإنسانية والأمنية والتنموية، إلى جانب النتائج المحققة في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول سبل تعزيز التنسيق الأمني وتكثيف التعاون العملياتي بين المصالح المختصة في البلدين، بما يسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية وتفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة توسيع مجالات التعاون الثنائي، لا سيما في ميادين التعاون الشرطي، والتكوين، وتبادل الخبرات، وتطوير آليات العمل المشترك، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وإيطاليا ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

واستقبل وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، اليوم الإثنين، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، والوفد المرافق له، في إطار زيارة العمل التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل أن الوزيرين عقدا جلسة عمل بمقر وزارة الداخلية الإيطالية بالعاصمة روما، خُصصت لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، عقد سعيود، جلسة عمل موسعة مع أعضاء البعثة الدبلوماسية بسفارة الجزائر في العاصمة الإيطالية روما.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، خُصصت الجلسة لاستعراض عدد من الملفات والقضايا ذات الصلة المباشرة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الأهمية المشتركة، في إطار تعزيز التنسيق ومتابعة الملفات المرتبطة باختصاصات القطاع، بما ينسجم مع جهود تطوير الأداء وتحسين الخدمات.

وصباح أمس الأحد، حلّ سعيود، بالعاصمة الإيطالية روما، في إطار زيارة عمل رسمية، مرفوقا بوفد رفيع المستوى.

ويعقد الوزير، خلال هذه الزيارة، لقاء مع نظيره الإيطالي، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وإيطاليا في المجالات ذات الصلة باختصاص القطاع.