  الهجرة غير الشرعية موضوع ملتقى بـ”جامعة البليدة 2″

دعا الباحثون في الملتقى الوطني حول الإعلام والهجرة غير الشرعية بـ”جامعة البليدة 2″، إلى تجاوز التأطير الأمني الأحادي في التغطيات الإعلامية بانتهاج مقاربة متعددة الزوايا تتضمن البعد الحقوقي والإنساني، مع ضرورة تبني مقاربة إعلامية شمولية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للهجرة غير الشرعية.

وقدم الباحثون من مختلف جامعات الوطن في الملتقى الوطني الذي نظمه قسم علوم الإعلام والاتصال بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة البليدة2، نهاية الأسبوع الفارط، مداخلات قيمة حول موضوع الهجرة غير الشرعية وتحدياتها المجتمعية والأمنية وكيفية تعامل وسائل الإعلام معها، لا سيما أنها تعد من أكثر القضايا تعقيدًا وإثارة للجدل في العالم والجزائر على وجه الخصوص.

وسعى القائمون على الملتقى إلى مناقشة سبل تعزيز تغطية إعلامية مهنية ومسؤولة، وتحليل تمثلات الظاهرة في وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، واستشراف آليات فعالة لمواجهة التضليل على منصات التواصل الاجتماعي ورفع الوعي المجتمعي، مع مقاربات معرفية ومنهجية جديدة تُسهم في بناء خطاب إعلامي موضوعي ومتوازن، يدعم الجهود الوطنية في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ويعزز المسؤولية الاجتماعية من خلال ربط الحقيقة بالتحليل الرصين بعيداً عن خطاب الإثارة والتضليل الرقمي.

وانبثقت عن الملتقى عدة توصيات منها ضرورة تعزيز البعد التحليلي والتفسيري في التغطية الإعلامية بدل الاكتفاء بالمعالجة الحدثية، مع تنويع مصادر الخطاب الإعلامي وإدماج أصوات المهاجرين والباحثين والخبراء، وتجاوز التأطير الأمني الأحادي نحو مقاربة متعددة الزوايا تتضمن البعد الحقوقي والإنساني، مع التشديد على تطوير الخطاب الإعلامي لغويا ودلاليا بما يعكس تعقيد الظاهرة ويحد من التبسيط المخل، وتشجيع الدراسات الأكاديمية النقدية في مجال تحليل الخطاب الإعلامي المرتبط بالهجرة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الإعلام والمؤسسات البحثية لإنتاج محتوى معرفي أكثر عمقًا ودقة، وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية في انخراط الشباب للعمل التطوعي، وتحسيس الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت.

وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى الذي ترأسته الدكتورة شيكر أنيسة، وافتتحه رئيس الجامعة البروفيسور عامر بشير، وعميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية البروفيسور رضوان زعموشي، ورئيس قسم علوم الاعلام والاتصال البروفيسور مهدي تواتي، تميز بحضور مميز لشخصيات وممثلي هيئات رسمية، منهم رئيس الجمعية الوطنية للتحسيس من مخاطر الهجرة غير الشرعية الجزائر زليخة سمير، وعميد الشرطة طالب عبد القادر، والعضوين الممثلين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان جواني محمد، وبوداش رابح والأستاذة المحامية فريدة عبري، بالإضافة إلى رئيس الجمعية الوطنية الثقافية “ارتقاء”، لعمارة اسماعيل محمد، ورئيس المؤسسة الجزائرية “صناعة الغد” مصيطفى بشير، والسفير السابق بوطوره مصطفى، والبروفيسور وعزيب سميرة، مدير بحث بالمجمع الجزائري للغة العربية، فضلا عن أساتذة باحثين وطلبة دكتوراه من مختلف التخصصات والجامعات.