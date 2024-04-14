الهجوم الإيراني على الكيان الصهيوني.. هكذا كانت ردود الفعل عبر الشبكات!
لا حديث لرواد شبكات التواصل الاجتماعي، مساء السبت، إلا عن الهجوم الإيراني على الكيان الصهيوني، حيث تباينت الآراء بين مهلل للتحرك المنتظر، ومشكك يصف العملية بالمسرحية.
وكانت أنظار العالم متجهة نحو طهران في انتظار ردها المفحم على العدو الإسرائيلي بعد قصفه لقنصليتها في دمشق ومقتل مجموعة من ضباطها، لتبدأ الرشقات بالصواريخ والطائرات المسيرة، مساء السبت، الأمر الذي أثار جدلا واسعا.
– 136 طائرة مسيرة
– عشرات من صواريخ كروزر
– عشرات من الصواريخ المجنحة
والإصابات 0
– لا قواعد عسكريه خرجت ع الخدمه
– لا مخازن دخيره انفجرت
– لا قتلى في صفوف الصهاينه
– لا طائرات صهيونيه دمرت
– لا مراكز قياده للطيران عطلت
فيلم هندي اقصد ايراني pic.twitter.com/joygKLNmpg
— عبد الله (@Abdell_33) April 14, 2024
واعتبر نشطاء أي ضربة إيرانية باتجاه المحتل الغاصب تخفيفا لأعباء الحرب على غزة، خاصة بعد إعلان انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع استعدادا للهجوم الإيراني.
· أي ضربة إيرانية لإسرائيل -مهما كان حجمها صغيرا- فضررها النفسي كبير على الكيان، وفيها تخفيف لأعباء الحرب عن #غزة. فبعد اغتيال الضباط الإيرانيين بدأت إسرائيل تسحب قواتها من غزة، استعدادا لأي مواجهة على الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا، بحكم تحكم #إيران الاستراتيجي في تلك الجبهة pic.twitter.com/b2OCVXxUm3
— محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) April 13, 2024
فيما ارتأى آخرون أن ما حدث بمثابة رسالة للاحتلال أن معادلات جديدة تترسخ في المنطقة بعد السابع من أكتوبر.
ما حدث الليلة هو كسر حاجز مهم يحدث لأول مرة، وهو رسالة للاحتلال أن معادلات جديدة تترسخ في المنطقة بعد السابع من أكتوبر وهذا مهم جدا..
كما قلت مساء اليوم أنّ إيران تريد رد نوعي ولكن منضبط الحسابات و النوعية هنا تمثلت بمكان انطلاق الرد وهو الجغرافيا الإيرانية و الحسابات المنضبطة…
— أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) April 13, 2024
وقال مغردون: “بعد اغتيال الضباط الإيرانيين بدأت إسرائيل تسحب قواتها من غزة، استعدادا لأي مواجهة على الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا، بحكم تحكم إيران الإستراتيجي في تلك الجبهة، لذلك فأي ضربة إيرانية لإسرائيل مهما كان حجمها صغيرا، فضررها النفسي كبير على الاحتلال الإسرائيلي”.
وعلق آخرون على الهجوم بالقول “نرحب بليلة يفرح فيها أيتام غزة ومشردوها ونازحوها، فهذه أعظم ليلة لا تنام فيها إسرائيل وتعقد فيها حكومتها اجتماعها من الملاجئ”.
وأضافوا: “سواء اتفقتم أو اختلفتم مع إيران وسياستها، فهذه ليلة سيكون لها ما بعدها، فالجميع يعلم أن الأمور عند حافة الهاوية، فهذه أول مواجهة ذات طابع إقليمي منذ عام 1973”.
وأشار متابعون آخرون إلى أن الهجوم هو رد إيراني على إسرائيل، وإذا ردت تل أبيب عليه فستتحول إلى حرب، وإذا لم ترد فقد انهارت رواية الاحتلال من أن حربهم الوحشية في غزة قد حققت الردع بمنع أي هجوم جديد ضدها، مضيفين أن أمام الاحتلال الإسرائيلي خيارات صعبة.
هو رد إيراني .. واذا ردت إسرائيل ستتحول إلى حرب
واذا لم ترد فقد انهارت رواية الصهاينة من أن حربهم الوحشية في غزة ، قد حققت الردع بمنع أي هجوم جديد ضدها
خيارات صعبة للاحتلال وداعميه pic.twitter.com/E5hTTzL2Kw
— صلاح بن عمر بابقي (@salahbabgi) April 13, 2024
من جانب آخر، اعتبر البعض أن إيران فشلت في عملية الانتقام بتحقيق إيذاء لإسرائيل وردعها، وأن العملية انتهت قبل أن تبدأ، مؤكدين على وجود مسرحية واتفاق مسبق مع الكيان الصهيوني وأمريكا لحفظ ماء الوجه أمام العالم.
وأشاروا إلى أن إيران فشلت في دفع إسرائيل لكلفة باهظة ومؤلمة ثمنا لاعتداءاتها المتكررة باغتيال قيادات الحرس الثوري، وبالتالي فشلت إيران بفرض توازن الرعب!! وهذا لن يمنع إسرائيل من الاستمرار باستهداف إيران وحلفائها في المنطقة انطلاقا من سوريا.
🔴🔴فشلت عملية الانتقام إيراني بتحقيق ايذاء إسرائيل وردعها وانتهت قبل أن تبدأ…
🔴🔴واضح نجحت الدفاعات الأمريكية والبريطانية باسقاط تقريبا جميع المسيرات فوق العراق وسوريا ولم تقترب أي من المسيرات والصواريخ من مجال العدو ..وتم اعتراض معظمها خارج مجالها الجوي فوق #العراق و #يوريا…
— عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) April 13, 2024
ووصف آخرون الهجوم بالفشل والاختراق الكبير إذ تم الإعلان عنه قبل أن يبدأ، وقارنها بعض المدونين بعملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، وكيف أن السرية التامة أعطت للمقاومة الفلسطينية وقتها.
اختراق كبير جدا حيث تم الإعلان عن الهجوم قبل البدء به.
ماهي نتائج المواجهه
هل تضررت اسرائيل ؟
من يوم امس واسرائيل تكثف عمليتها في غزة والعالم مشغول بالرد الإيراني.
كما اعادت ٧ اكتوبر القضية الفلسطينية الى الصدارة سيعيد الرد الإيراني التعاطف الغربي مع اسرائيل
— نجيب السعدي (@nageebalsadee8) April 13, 2024
وقال مغردون إن “ما يعنيهم من كل هذه المسرحيات الهزلية هو أن يكون ربما هناك فرصة لأهلنا في غزة أن يلتقطوا أنفاسهم ولو لأيام أو حتى ساعات بعد كل هذه الجرائم والمجازر التي ارتكبت بحقهم على مدار نصف عام؟”.
ما يعنيني من كل هذه المسرحيات الهزلية وهذا الهراء هو أن يكون ربما هناك فرصة لأهلنا في #غزة أن يلتقطوا أنفاسهم ولو لأيام أو حتى ساعات بعد كل هذه الجرائم والمجازر التي ارتكبت بحقهم على مدار نصف عام ؟! #غزة_تنتصر بالأحرار
— Maher Chawich 🇵🇸 (@ChawichMaher) April 13, 2024
وتساءل الكثيرون إن كانت إيران ترد وفقا لاستراتيجية معينة منعا للتصعيد في الشرق الأوسط أم تمشي بمشاورات أمريكية، خاصة عقب الإعلان عن حصيلة الهجوم الذي تم بإطلاق 170 مسيرة و30 صاروخ كروز و120 صاروخا باليستيا.
حصيلة الهجوم الإيراني نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تم إطلاق 170 مسيّرة و30 صاروخ كروز و120 صاروخا بالستيا pic.twitter.com/4Mv4njXXjo
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 14, 2024
وندد الرئيس الأميركي جو بايدن بالهجمات الإيرانية على إسرائيل، وقال إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أنه سيبحث مع زعماء مجموعة السبع ردا موحدا على الهجوم الإيراني.
متابعة للعمل العسكري الإيراني الذي إستهدف إسرائيل:
إستخدمت إيران في الهجوم 185 طائرة مسيرة إنتحارية، 36 صاروخ كروز، 110 صاروخ باليستي
تم إعتراض غالبية الأهداف الجوية الإيرانية بإستثناء بعض الصواريخ الباليستية التي سقطت في صحراء النقب وإستهدفت بعضها قواعد نيفاتيم ورامون الجوية… pic.twitter.com/w6pWYWTisZ
— Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) April 14, 2024
وأوضح بايدن أن حديثه مع نتنياهو لتأكيد “الالتزام الأميركي الذي لا يتزعزع” تجاه أمن إسرائيل، قائلا -في بيان- سأجتمع مع أقراني من زعماء مجموعة السبع لتنسيق رد دبلوماسي موحد على الهجوم الإيراني.
كما نقل موقع أكسيوس الأميركي -عن مسؤول بالبيت الأبيض- أن بايدن أبلغ نتنياهو أن واشنطن ستعارض أي هجوم إسرائيلي ضد إيران.
المتحدث باسم جيش العدو: إصابة مطار عسكري للعدو الإسرائيلي في الهجوم الصاروخي الإيراني. pic.twitter.com/7sA0RAahOc
— أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) April 14, 2024
وقال المسؤول الأميركي إن نتنياهو قال لبايدن إنه يتفهم سبب عدم مشاركة أو دعم واشنطن لهجوم ضد إيران، لافتا إلى أن بايدن أبلغ نتنياهو أن جهود الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى “أفشلت” هجوم إيران.
بدوره، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو يتحدث مع بايدن وذلك بعد اجتماعات لحكومة الحرب والمجلس الوزاري الأمني المصغر لبحث الهجوم الإيراني.
المصدر: الجزيرة+وكالات+ مواقع التواصل الاجتماعي