-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الهدف الثاني لـ “قديورة”

علي بهلولي
  • 808
  • 0
الهدف الثاني لـ “قديورة”

استمرّ اللاعب الدولي الجزائري عدلان قديور مساء السبت، في تقديم العروض الفنية الإيجابية مع فريقه الجديد بيرتن ألبيون.

وخسر فريق بيرتن ألبيون بِنتيجة (1-4) أمام المضيف نادي أوكسفورد يونايتد، بِرسم الجولة الـ 37 من عمر بطولة إنجلترا للقسم الثالث.

وسجّل عدلان قديورة الهدف الوحيد لِفريقه بيرتن ألبيون، في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأوّل (45+2).

وهزّ قديورة شباك نادي أوكسفورد يونايتد على طريقته الخاصة، بِتسديدة قوية خارج منطقة العمليات.

ورفع متوسط الميدان قديورة غلّته إلى هدفَين، بعد خوضه 3 مقابلات فقط مع فريقه الجديد بيرتن ألبيون، لِحساب بطولة الدرجة الثالثة الإنجليزية.

مقالات ذات صلة
أخبار المدافع عطال

أخبار المدافع عطال

جزائريون قد يُحْرَمون من مشاهدة مباراة “الخضر” في الكاميرون!

جزائريون قد يُحْرَمون من مشاهدة مباراة “الخضر” في الكاميرون!

مدرب نابولي الإيطالي يُحفّز آدم وناس قبل قمة ميلان

مدرب نابولي الإيطالي يُحفّز آدم وناس قبل قمة ميلان

مدرب برتغالي لا يتوقع نجاح سليماني مرة أخرى مع سبورتينغ

مدرب برتغالي لا يتوقع نجاح سليماني مرة أخرى مع سبورتينغ

مراد سلاطني: “المنتخب سيكون جاهزا لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران”

مراد سلاطني: “المنتخب سيكون جاهزا لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران”

مبولحي يتألق ويحقق مع الاتفاق الفوز الغائب منذ 8 جولات

مبولحي يتألق ويحقق مع الاتفاق الفوز الغائب منذ 8 جولات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد