الهدف الثاني لـ “قديورة”

استمرّ اللاعب الدولي الجزائري عدلان قديور مساء السبت، في تقديم العروض الفنية الإيجابية مع فريقه الجديد بيرتن ألبيون.

وخسر فريق بيرتن ألبيون بِنتيجة (1-4) أمام المضيف نادي أوكسفورد يونايتد، بِرسم الجولة الـ 37 من عمر بطولة إنجلترا للقسم الثالث.

وسجّل عدلان قديورة الهدف الوحيد لِفريقه بيرتن ألبيون، في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأوّل (45+2).

وهزّ قديورة شباك نادي أوكسفورد يونايتد على طريقته الخاصة، بِتسديدة قوية خارج منطقة العمليات.

ورفع متوسط الميدان قديورة غلّته إلى هدفَين، بعد خوضه 3 مقابلات فقط مع فريقه الجديد بيرتن ألبيون، لِحساب بطولة الدرجة الثالثة الإنجليزية.