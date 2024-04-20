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رياضة

الهدف الثّامن لـ “عبدلي”

علي بهلولي
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الهدف الثّامن لـ “عبدلي”
ح.م
حمد عبدلي يحتفل بِهدفه.

ترك اللاعب الدولي الجزائري حمد عبدلي مساء السبت بصمته، في فوز لِفريقه أونجي الفرنسي.

وتغلّب نادي أونجي بِنتيجة (2-1) على الزّائر فريق تروا، في مباراة لِحساب الجولة الـ 33 من عمر بطولة فرنسا للقسم الثاني.

وسجّل حمد عبدلي الهدف الثاني لِفريقه أونجي في الدقيقة الـ 68، رافعا غلّته إلى 8 أهداف في بطولة “اللّيغ 2” نسخة 2023-2024. فضلا عن امتلاكه رصيد تمريرتَين حاسمتَين، وهدف آخر في مسابقة الكأس المحلّية.

وقبل انطلاق المباراة، منحت إدارة نادي أونجي اللاعب الدولي الجزائري السّابق والمهاجم فريد الملالي جائزة فخرية، مُرادفة لِخوضه 100 مباراة رسمية مع فريقها الكروي. عِلما أنه التحق بِالنادي الفرنسي في صيف 2018 قادما من فريق البارادو.

وفي الطرف المُقابل، خاض المدافع الدولي الجزائري السّابق مهدي تاهرت كامل أطوار هذه المواجهة، بِزيّ نادي تروا.

وبات فريق أونجي يحوز 58 نقطة في المركز الـ 2، ويشغل نادي تروا الرّتبة الـ 17 بِرصيد 35 نقطة.

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