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رياضة

الهدف الخامس لـ “غزال”

علي بهلولي
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الهدف الخامس لـ “غزال”

سجّل اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال مساء الأحد، الهدف الوحيد لِفريقه بشكتاش في مواجهة الضيف نادي فنربخشة.

وانتهت هذه المباراة بِنتيجة التعادل (1-1)، ضمن إطار الجولة الـ 36 من عمر البطولة التركية.

وسجّل المهاجم غزال هدف التعادل في هذه المباراة، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 31.

ورفع رشيد غزال غلّته إلى 4 أهداف بِزيّ فريق بشكتاش، في البطولة التركية للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 5 أهداف و6 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2021-2022.

وبات فريق بشكتاش بعد هذا التعادل، يجمع 55 نقطة في المركز الـ 7. ويشغل نادي فنربخشة الرّتبة الـ 2 بِرصيد 69 نقطة.

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