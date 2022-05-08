الهدف الخامس لـ “غزال”

سجّل اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال مساء الأحد، الهدف الوحيد لِفريقه بشكتاش في مواجهة الضيف نادي فنربخشة.

وانتهت هذه المباراة بِنتيجة التعادل (1-1)، ضمن إطار الجولة الـ 36 من عمر البطولة التركية.

وسجّل المهاجم غزال هدف التعادل في هذه المباراة، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 31.

ورفع رشيد غزال غلّته إلى 4 أهداف بِزيّ فريق بشكتاش، في البطولة التركية للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 5 أهداف و6 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2021-2022.

وبات فريق بشكتاش بعد هذا التعادل، يجمع 55 نقطة في المركز الـ 7. ويشغل نادي فنربخشة الرّتبة الـ 2 بِرصيد 69 نقطة.