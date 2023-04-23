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رياضة

الهدف السّادس لِعمورة

علي بهلولي
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الهدف السّادس لِعمورة
الأرشيف

ساهم اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة مساء الأحد، في فوز ثمين لِفريقه لوغانو السويسري.

وتغلّب فريق لوغانو بِثنائية نظيفة على الزّائر نادي سيون، لِحساب الجولة الـ 29 من عمر البطولة السويسرية.

ودخل المهاجم عمورة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 64، لِيتمكّن من تسجيل الهدف الثاني لِفريقه لوغانو في الوقت بدل الضّائع (90+4).

ورفع محمد الأمين عمورة غلّته إلى 6 أهداف، في بطولة سويسرا وكأس هذا البلد نسخة 2022-2023.

وشهدت المباراة طرد حكم الساحة لِثلاثة لاعبين في مواقيت مُتباينة، وذلك لِجمع كلّ واحدمنهم إنذارَين: أحدهم من فريق لوغانو والبقية من نادي سيون.

وبات فريق لوغانو بعد هذا الانتصار، يجمع 40 نقطة في المركز الـ 4. ويشغل نادي سيون الرّتبة الـ 9 بِرصيد 30 نقطة.

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