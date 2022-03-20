الهدف الـ 22 لِمحرز وتأهّل في كأس إنجلترا

ساهم النّجم الجزائري رياض محرز مساء الأحد، بِقوّة في تأهّل فريقه مانشستر سيتي لِنصف نهائي كأس إنجلترا.

وفاز فريق مانشستر سيتي بِنتيجة ثقيلة (1-4) على نادي ساوثهامبتون، لِحساب ربع نهائي منافسة كأس إنجلترا.

ودخل الجناح رياض محرز إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 64، وحينها كان فريقه “الأزرق السّماوي” مُتقدّما في النتيجة بـ (1-2).

وسجّل محرز الهدف الأخير لِفريقه مانشستر سيتي، في الدقيقة الـ 78.

ورفع قائد “محاربي الصّحراء” غلّته إلى 4 أهداف بِزيّ فريق مانشستر سيتي، في منافسة كأس إنجلترا للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 22 هدفا و6 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2021-2022.

وتُجرى مقابلتا نصف نهائي كأس إنجلترا، في الـ 16 والـ 17 من أفريل المقبل. بينما تُلعب المباراة النهائية في الـ 14 من ماي القادم.

وسبق لِمحرز تذوّق حلاوة كأس إنجلترا مع فريق مانشستر سيتي، في نسخة 2018-2019.

وسيعود رياض محرز بعد هذه المباراة إلى الجزائر، للمشاركة في مواجهتَي المنتخب الوطني أمام الكاميرون، في الـ 25 والـ 29 من مارس الحالي، ضمن إطار الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.