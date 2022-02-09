الهدف رقم 16 لِمحرز وثامن ركلة جزاء ناجحة منذ أكتوبر 2018

استمرّ النجم الجزائري رياض محرز سهرة الأربعاء، في تقديم العروض الفنية الإيجابية مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفاز فريق مانشستر سيتي بِثنائية نظيفة على الزّائر نادي برينتفورد، لِحساب الجولة الـ 24 من عمر البطولة الإنجليزية.

وسجّل الجناح محرز الهدف الأوّل في هذه المباراة، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 40.

ورفع محرز غلّته إلى 7 أهداف بِزيّ فريق “الأزرق السّماوي”، في منافسة “البريمرليغ” نسخة 2021-2022.

ويتحوّل الرّقم إلى 16 هدفا و5 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

فضلا عن ذلك، نجح محرز في هزّ الشباك من ركلة الجزاء لِثامن مرّة على التوالي، وعلى مستوى الأندية، منذ 3 سنوات و4 أشهر خلت.

وترك قائد “محاربي الصّحراء” مكانه في الدقيقة الـ 67، لِزميله المهاجم جاك غريليش، وحينها كانت النتيجة تُشير إلى تقدّم أشبال المدرب جوسيب غوارديولا بِهدف لِصفر.

وبات فريق مانشستر سيتي بعد هذا الانتصار، يجمع 60 نقطة في الصّدارة، متقدّما عن المُطارد نادي ليفربول بِفارق 12 نقطة، لكن الفريق الأخير تنقصه مباراة. ويشغل نادي برينتفورد الرّتبة الـ 14 بِرصيد 23 نقطة.