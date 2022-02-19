الهدف رقم “18” لِمحرز

تمكّن النجم الجزائري رياض محرز مساء السبت، من هزّ الشباك. رغم دخوله بديلا في مباراة فريقه مانشستر سيتي والضيف نادي توتنهام الإنجليزيَين.

وانتهت هذه المباراة بِخسارة مانشستر سيتي (2-3)، لِحساب الجولة الـ 26 من عمر البطولة الإنجليزية.

ودخل الجناح محرز إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 68، وحينها كان فريقه مانشستر سيتي متخلّفا في النتيجة (1-2).

وسجّل محرز هدف التعادل (2-2) في الوقت بدل الضّائع (90+2)، ومن ركلة جزاء. لِيرفع غلّته إلى 8 أهداف في بطولة إنجلترا للموسم الحالي. لكن مهاجم توتنهام هاري كين أضاف الهدف الثالث والفوز لِفريقه، في الوقت بدل رالضائع أيضا (90+5).

ويتحوّل رّقم محرز إلى 18 هدفا و6 تمريرات حاسمة بِزيّ فريق “الأزرق السّماوي”، في كلّ المنافسات الرّسمية نسخة 2021-2022.

ونجح محرز في ركلة الجزاء التاسعة له على التوالي، بِألوان نادي مانشستر سيتي، وفي كلّ المنافسات الرّسمية للأندية.

وعكس مواجهة توتنهام، كان رياض محرز قد شارك أساسيا في المقابلات الخمس السابقة التي حضر وقائعها رفقة زملائه في فريق مانشستر سيتي، والخاصة بـ “البريمرليغ” ورابطة أبطال أوروبا.

ومُنِي رجال المدرب جوسيب غوارديولا بِأوّل خسارة لهم، بعد 13 مباراة بِلا انهزام في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية.

ولم يخسر فريق مانشستر سيتي منذ الـ 7 من ديسمبر الماضي، لمّا حصد نقاط المواجهة منافسه ومضيفه لايبزيغ الألماني (1-2)، بِرسم منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

أمّا في مسابقة “البريمرليغ”، فإن فريق “الأزرق السّماوي” سقط في فخّ الخسارة بعد 15 مباراة بلا انهزام. حيث يُشير تاريخ آخر خسارة إلى الـ 30 من أكتوبر الماضي، لمّا انهزم بطل إنجلترا بـ (0-2) أمام الزائر كريستال بالاس.

وتجمّد رصيد الرّائد فريق مانشستر سيتي بعد هذه الخسارة عند النقطة الـ 63، متقدّما عن المطارد نادي ليفربول بِفارق 6 نقاط، لكن الفريق الأخير تنقصه مباراة. ويشغل نادي توتنهام الرّتبة الـ 7 بِرصيد 39 نقطة.