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رياضة
احتساب 65 دقيقة كوقت بدل ضائع، في أول 4 مباريات فقط

الهدف من زيادة الوقت بدل ضائع هو القضاء على إضاعة الوقت

ع.ع
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الهدف من زيادة الوقت بدل ضائع هو القضاء على إضاعة الوقت

كشف بييرلويغي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، أن سر زيادة عدد الدقائق المحتسبة في كأس العالم، كوقت بدل ضائع، هو القضاء على إضاعة الوقت.

وتداول الكثير من الجمهور على مواقع التواصل، أنه تم احتساب 65 دقيقة كوقت بدل ضائع، في أول 4 مباريات فقط بمونديال قطر.

كما أن مباراة إنجلترا ضد إيران، شهدت احتساب ما يقرب من 30 دقيقة (إجمالي الوقت بدل الضائع في الشوطين الأول والثاني).وقال كولينا في تصريحات أبرزتها شبكة “او اس بي ان”: “أخبرنا الجميع بعدم الدهشة إذا شاهدوا الحكم الرابع يرفع اللوحة الإلكترونية برقم كبير، 6 أو 7 أو 8 دقائق كوقت بدل ضائع”. وأضاف: “إذا كنت تريد الحصول على وقت أكثر للعب، فنحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لرؤية هذا النوع من الوقت بدل الضائع في المباريات”. ونوه: “الاحتفالات يمكن أن تستغرق من دقيقة إلى دقيقتين، وجود 3 أهداف يعني إضاعة نحو 6 دقائق في المتوسط”. وأختتم: “بوجود إصابات مثلما حدث في مباراة إنجلترا ضد إيران، يمكن أن يرتفع الوقت إلى أكثر من 10 دقائق، لكن الهدف الحقيقي هو القضاء على إضاعة الوقت.

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