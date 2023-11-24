الهدنة تكشف عن كارثة إنسانية و”دمار شامل” بشمال غزة

جثث الشهداء ملقاة في الشوارع

كشفت الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت الجمعة، عن حجم الكارثة الإنسانية والدمار الهائل الذي خلفه الجيش الصهيوني في مناطق متفرقة خاصة مدينة غزة وشمالي القطاع.

وفي الدقائق الأولى للهدنة توجه مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين لتفقد منازلهم وأحيائهم خاصة بالمناطق الحدودية وتلك التي توغلت فيها الآليات العسكرية الصهيونية

وأفاد شهود عيان لمراسل الأناضول، بأنهم خلال عودتهم إلى منازلهم بالمناطق الغربية لمدينة غزة وفي بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا (شمال) عثروا على جثث لعشرات الشهداء الذين قتلهم الفلسطينيين الجيش الصهيوني

وأوضح الشهود، أن الجثث كانت متحللة ما يشير إلى مقتلهم قبل عدة أسابيع إما خلال عمليات التوغل أو أثناء حركة النزوح من مدينة غزة إلى مناطق جنوبي القطاع.

كما اكتشف الفلسطينيون حجم دمار هائل خلفه القصف الجوي وعمليات التوغل البري الصهيوني في مناطق مدينة غزة والشمال. وذكر الشهود أنهم وجدوا أحياء سكنية كاملة تضم مئات المباني وعشرات آلاف الوحدات السكنية مدمرة بشكل كلي.

إضافة للدمار الهائل الذي لحق في الطرقات ومباني المؤسسات الحكومية والأهلية والبنى التحتية وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات.

ومن بين أكثر المناطق التي شهدت دمارا واسعا بلدات بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا (شمال) وأحياء الرمال وتل الهوى والشيخ عجلين ومحيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة. كما بدأت أطقم الإنقاذ بمحاولة انتشال جثث الشهداء من بعض المباني المدمرة بتلك الأحياء، وفق الشهود. وأصابت صدمة كبيرة آلاف الفلسطينيين عندما رأوا منازلهم مدمرة ومحاطة بالشهداء والدماء.

ويقول الفلسطيني سهيل عبد النبي من منطقة “بئر النعجة” في بلدة جباليا، إنه صدم عندما اكتشف أن منزله مدمر، الذي تركه سليما قبل نحو أسبوعين عندما نزح من المنطقة إلى حي التفاح شرق مدينة غزة.

ويضيف عبد النبي لمراسل الأناضول في حديث عبر الهاتف: “خرجت صباحا مشيا على الأقدام من إحدى المدارس التي أتواجد فيها مع عائلتي في حي التفاح وبعد ساعتين وصلت لاكتشف أن منزلي مدمر بشكل كامل”. ويتابع: “عثرنا على جثامين شهداء في منطقتنا وهم أفراد عائلات حاولوا النزوح من المنطقة قبل أيام واستهدفهم الجيش الصهيوني بقذائف المدفعية والطائرات الحربية بدون طيار”.

الصهاينة دمروا المستشفيات قبل انسحابهم

وفي مناطق الشمال أيضا خاصة بمحيط المستشفى الإندونيسي ببلدة جباليا انتشر دمار هائل بعد أن اقتحم الجيش الصهيوني المستشفى وقصف محيطه بعدد كبير من القذائف قبل ساعات من دخول الهدنة.

ويقول مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، في تصريح للأناضول، إن “الاحتلال الإسرائيلي قصف المستشفى الإندونيسي بعنف ليلة الخميس إلى الجمعة وهدمت دباباته وجرافاته سوره وجدران فيه أيضا”. ويضيف البرش: “الدبابة دخلت المبنى الرئيسي للمستشفى بعد أن دمرت بوابته وهدمت أحد جدرانه وأطلقت النار على المرضى والأطقم الطبية ما أدى لمقتل امرأة مصابة”.

ويشير إلى أن جميع الشوارع المحيطة بالمستشفى الإندونيسي دمرتها الدبابات الصهيونية بشكل تام. ويلفت إلى أن الجيش الصهيوني يتصل بإدارة المستشفى بشكل دائم لإجبار من فيها على الخروج منها.

أما في مجمع الشفاء الطبي فإن قوات الجيش الصهيوني، انسحبت الجمعة، بعد نحو 10 أيام من اقتحامه وتدمير أجزاء مهمة فيه منها مولدات الكهرباء بالمستشفى وأجهزة طبية بينها إضافة لمضخات الأوكسجين. كما أحدثت القوات الصهيونية تفجيرات في بعض أقسام ومباني المستشفى الأكبر بالقطاع، وفق شهود عيان.