الهزة الأرضية بالمدية.. الحماية المدنية تصدر بيانا

كشفت مصالح الحماية المدنية عن تسجيل إصابة شخص واحد بجروح جراء تشققات في منازل، بعد الزلزال الذي ضرب ولاية المدية، صبيحة الجمعة.

وحسب بيان للحماية فقد سجلت وحداتها بالولاية تشققات بجدران 04 سكنات فوضوية وسقوط سقف غرفة من الجبس، خلف إصابة شخص بجروح خفيفة.

وأعلن مركز البحث في علم الفلك والجيو فيزياء، الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية بولاية المدية، بلغت شدتها 4.2 درجات على سلم ريشتر.

وحسب بيان للمركز فقد سجلت الهزة صبيحة الجمعة على الساعة 05سا و48د، حيث بلغت شدتها 4.3 درجات على سلم ريشتر.

وحدد مركز الهزة حسب المصدر ذاته بـ6 كم شمال شرق العمار ية، بولاية المدية.