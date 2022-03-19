الهزة الأرضية ببجاية.. إصابة طالبين بجروح بإقامة 17 أكتوبر الجامعية     

كشفت مصالح الحماية المدنية عن إصابة طالبين بجروح اثر سقوطهما بالإقامة الجامعية 17 أكتوبر تارقة اوزمور وتشقق جدران رواق داخل الاقامة.

كما تم تسجيل إصابة امرأة بصدمة بالمكان المسمى “تاعساست “ بلدية بجاية.

وأكدت مصالح الحماية المدنية، السبت، في بيان لها، أن الهزة شعر بها بولايات جيجل – سطيف – برج بوعريريج – البويرة -تيزي وزو – بومرادس – الجزائر.

وأشارت مصالح الحماية إلى أنه تم وضع وسائل و إمكانيات التدخل التابعة للوحدة الوطنية للتدريب و التدخل ( الدار البيضاء ) في حالة تأهب، العملية متواصلة.

هزة أرضية بشدة 5.5 درجات تضرب ولاية بجاية

أعلن مركز البحث في علم الفلك والجيو فيزياء، السبت، عن تسجيل هزة أرضية بولاية بجاية، بلغت شدتها 5.5 درجات على سلم ريشتر.

وحسب بيان للمركز فقد سجلت الهزة على الساعة 10 و59 دقيقة، حيث بلغت شدتها 5.5 درجات على سلم ريشتر.

وحدد مركز الهزة بـ 28 كلم شمال رأس كاربون.