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الجزائر

الهزة الأرضية ببجاية: الحماية المدنية تصدر بيانا

الشروق أونلاين
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الهزة الأرضية ببجاية: الحماية المدنية تصدر بيانا

أكدت المديرية العامة للحماية المدنية، الأحد، أن الهزة الأرضية التي ضربت ولاية بجاية لم تسجل أي خسائر مادية أو بشرية.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن الهزة التي شعر بها سكان بجاية وبعض من سكان بلديتي عين الكبيرة وبابور بولاية سطيف، لم يتم تسجيل على إثرها أي تسجيل خسائر مادية أو بشرية .

وأعلن المركز الوطني للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية، الأحد، عن تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 4 درجات بولاية بجاية.

وحسب بيان للمركز فقد سجلت الهزة على الساعة 09 سا و52 د، حيث بلغت شدتها 4.0 درجات على سلم ريشتر.

وأضاف ذات المصدر أن مركز الهزة حدد بـ 05 شمال شرق خراطة، بولاية بجاية.

هزة أرضية بقوة 3.5 درجة بولاية البليدة

وفي 24 نوفمبر 2021، أعلن المركز الوطني للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية،  عن تسجيل هزة أرضية بلغت 3.5 درجات على سلم ريشتر بولاية البليدة.

وحسب بيان للمركز: سجلت هزة أرضية يوم 24 نوفمبر 2021 الساعة 21سا و 56د، بلغت 3.5 درجات على سلم ريشتر، مركز الهزة حدد ب 1.2 كم شمال شرق شريعة ، بولاية البليدة.

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