الهزة الأرضية ببجاية.. هذه حصيلة الحماية المدنية الجديدة

أصدرت مصالح الحماية المدنية بيانا جديدا حول الحصيلة الأولية للهزة الأرضية التي ضربت ولاية بجاية صبيحة السبت والتي بلغت شدتها 5.5 درجات على سلم ريشتر.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أنه تم تسجيل بعض الجرجى والمصابين بصدمات وهلع، بالإضافة إلى تشققات في بنايات عبر عدة مناطق:

1- بلدية بجاية:

– إصابة طالب بصدمة في الإقامة الجامعية تارقة أوزمور.

– انهيار جزئي لجدار في الطابق التاسع لبناية متكونة من طابق ارضي +9 في طور الانجاز (ورشة ) بمنطقة الشريعة .

– إصابة شخصين بجروح اثر سقوطهما بالإقامة الجامعية تارقة أوزمور مع تسجيل بعض التصدعات خفيفة على مستوى جدران الإقامة

– اصابة امرأة بصدمة بالمكان المسمى تاعساست .

– اصابة امرأة أخرى بالمكان المسمى حي طوبال ببلدية بجاية

– تسجيل تشقق جزئي بجدران الطابق الأول لعيادة الولادة تارقة أوزمور .

– تشققات عديد من الجدران في بناية تقع في حي طوبال وسط المدينة.

2- بلدية القصر :

– تسجيل تشققات في سقف الطابق الأرضي لبناية بحي عين لحلو، عملية التعرف جارية.

بالصور.. هذه بعض مخلفات الهزة الأرضية ببجاية

تسببت الهزة الأرضية المسجلة صبيحة السبت بولاية بجاية في تسجيل تشققات ببعض العمارات والمباني الخاصة والعمومية.

ونشرت بعض الصفحات الخاصة بولاية بجاية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتشققات على مستوى المباني والمحلات والإقامات الجامعية وكذا بعض العيادات.

كما أشارت إذاعة الصومام بأن المصالح الاستعجالية سجلت توافد عددا من المواطنين المصابين بجروح خفيفة وحالات من الهلع.

من جهتها شكلت مصالح ولاية بجاية خلية أزمة لمتابعة الوضعية واتخاذ التدابير اللازمة عقب الهزة الأرضية التي ضربت الولاية .

وأوضحت مصالح الولاية في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن الوالي قام مباشرة عقب الهزة الأرضية التي سجلت صبيحة السبت، بتنصيب خلية أزمة على مستوى مقر الولاية لمتابعة الوضعية و اتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة هذه الكارثة الطبيعية.

كما تم تم وضع رقم هاتف تحت تصرف المواطنين للتبليغ (034 10 31 62).

الهزة الأرضية ببجاية.. حصيلة جديدة للحماية المدنية

كشفت مصالح الحماية المدنية في بيان لها عن الحصيلة الجديدة للهزة الأرضية التي ضربت ولاية بجاية صبيحة السبت.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية في بيان جديد لها أنه تابعا للهزة الأرضية المسجلة على مستوى ولاية بجاية فقد تم تسجيل إصابة امرأة بصدمة بالمكان المسمى حي طوبال بوسط مدينة بجاية.

وأشارت المصالح إلى أنه لم يسجل أي تدخل في ولاية جيجل لحد الساعة.

وأكدت أنه تم وضع فرق الدعم للتدخل الأولي (D.R.P.I) للولايات التالية :برج بوعريريج – سطيف – مسيلة – البويرة – تيزي وزو – بومرداس – ميلة و كذا الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل في حالة تأهب قصوى.

إصابة طالبين بجروح بإقامة 17 أكتوبر الجامعية

كشفت مصالح الحماية المدنية عن إصابة طالبين بجروح اثر سقوطهما بالإقامة الجامعية 17 أكتوبر تارقة اوزمور وتشقق جدران رواق داخل الاقامة.

كما تم تسجيل إصابة امرأة بصدمة بالمكان المسمى “تاعساست “ بلدية بجاية.

وأكدت مصالح الحماية المدنية، السبت، في بيان لها، أن الهزة شعر بها بولايات جيجل – سطيف – برج بوعريريج – البويرة -تيزي وزو – بومرادس – الجزائر.

وأشارت مصالح الحماية إلى أنه تم وضع وسائل و إمكانيات التدخل التابعة للوحدة الوطنية للتدريب و التدخل ( الدار البيضاء ) في حالة تأهب، العملية متواصلة.

هزة أرضية بشدة 5.5 درجات تضرب ولاية بجاية

أعلن مركز البحث في علم الفلك والجيو فيزياء، السبت، عن تسجيل هزة أرضية بولاية بجاية، بلغت شدتها 5.5 درجات على سلم ريشتر.

وحسب بيان للمركز فقد سجلت الهزة على الساعة 10 و59 دقيقة، حيث بلغت شدتها 5.5 درجات على سلم ريشتر.

وحدد مركز الهزة بـ 28 كلم شمال رأس كاربون.