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رياضة

الهزيمة أمام شبيبة القبائل تثير غضب مدرب الوداد المغربي

عمر سلامي
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الهزيمة أمام شبيبة القبائل تثير غضب مدرب الوداد المغربي
ح.م
مهدي النفطي

أثارت الخسارة التي تكبدها الوداد المغربي، أمام شبيبة القبائل، في الجولة الثانية من رابطة أبطال إفريقيا، غضب المدرب مهدي النفطي.

وسجل مدرب الوداد المغربي حضوره في الندوة الصحفية، التي أعقبت المباراة، غير أنه سرعان ما غادر القاعة، وهو في حالة قلق.

وبدأ مدرب الوداد الندوة الصحفية بالحديث عن مجريات المباراة، حيث أكد أن المباراة كانت معقدة وصعبة.
وتوقف النفطي عن الكلام، قبل أن يشكر الجميع، ويغادر القاعة.

وفشل النفطي في قيادة الوداد لتحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الثانية وانهزم أمام شبيبة القبائل بهدف دون رد من توقيع سوياد في د87.

ويتذيّل الوداد المغربي المجموعة الأولى من دون رصيد، مع مباراة متأخرة أمام فيتا كلوب، فيما يحتل شبيبة القبائل الصدارة بأربع نقاط.

ولحساب الجولة الثانية لنفس المجموعة يواجه فيتا كلوب، أمسية السبت، بداية من الساعة الخامسة، نادي بيترو أتليتيكو.

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