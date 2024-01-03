الهزيمة الثانية للمنتخب الوطني لكرة اليد في الدورة الدولية بقطر

انهزم المنتخب الوطني لكرة اليد مجددا أمام منتخب قطر في إطار تحضيراته للبطولة الإفريقية التي ستقام بمصر.

وانتهت المباراة الودية بين الجزائر وقطر، بفوز الأخير بنتيجة 29 -27.

وأنهى أشبال المدرب فاروق دهيلي الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 17-13، قبل أن يعود المنتخب القطري في الشوط الثاني، وينهي المباراة لصالح بفارق هدفين.

وسبق للمنتخب الجزائري أن انهزم أمام نفس المنافس في المباراة الودية الأولى من الدورة الدولية بنتيجة 32-25.

وفاز المنتخب الوطني في المباراة الودية الثانية على منتخب العراق بنتيجة 39-35 .

ويستعد المنتخب الجزائري لكرة اليد، لخوض غمار البطولة الإفريقية التي ستنطلق يوم 17 من الشهر الجاري بمصر.