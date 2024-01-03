-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الهزيمة الثانية للمنتخب الوطني لكرة اليد في الدورة الدولية بقطر

عمر سلامي
  • 342
  • 0
الهزيمة الثانية للمنتخب الوطني لكرة اليد في الدورة الدولية بقطر
أرشيف
المنتخب الوطني لكرة اليد

انهزم المنتخب الوطني لكرة اليد مجددا أمام منتخب قطر في إطار تحضيراته للبطولة الإفريقية التي ستقام بمصر.

وانتهت المباراة الودية بين الجزائر وقطر، بفوز الأخير بنتيجة 29 -27.

وأنهى أشبال المدرب فاروق دهيلي الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 17-13، قبل أن يعود المنتخب القطري في الشوط الثاني، وينهي المباراة لصالح بفارق هدفين.

وسبق للمنتخب الجزائري أن انهزم أمام نفس المنافس في المباراة الودية الأولى من الدورة الدولية بنتيجة 32-25.

وفاز المنتخب الوطني في المباراة الودية الثانية على منتخب العراق بنتيجة 39-35 .

ويستعد المنتخب الجزائري لكرة اليد، لخوض غمار البطولة الإفريقية التي ستنطلق يوم 17 من الشهر الجاري بمصر.

مقالات ذات صلة
منافس “الخضر” يصل إلى تونس للتحضير لكأس أمم إفريقيا

منافس “الخضر” يصل إلى تونس للتحضير لكأس أمم إفريقيا

هدفنا الحفاظ على اللقب الإفريقي

هدفنا الحفاظ على اللقب الإفريقي

القائمة النهائية ترسل الأربعاء إلى الكاف ومبولحي يحدث هلعا

القائمة النهائية ترسل الأربعاء إلى الكاف ومبولحي يحدث هلعا

إصابةُ مُنافسٍ للجزائر قبل أسبوعَين من انطلاق “الكان”

إصابةُ مُنافسٍ للجزائر قبل أسبوعَين من انطلاق “الكان”

19 لاعبا عربيا من الدوري الفرنسي يدعمون منتخباتهم في كان 24

19 لاعبا عربيا من الدوري الفرنسي يدعمون منتخباتهم في كان 24

سعيد جدًّا بعودتي إلى المنتخب ولمَ لا التتويج بكأس أفريقيا

سعيد جدًّا بعودتي إلى المنتخب ولمَ لا التتويج بكأس أفريقيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد