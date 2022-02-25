الهزيمة رقم “11” على التوالي لِأولمبي المدية

استأنفت بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم مساء الجمعة نشاطها، بِإجراء الجولة الأولى من مرحلة العودة أو المشهد الـ 18.

ولُعبت ستّ مقابلات، بينما تأجّلت ثلاثة لقاءات أخرى، بِسبب انشغال فرق شباب بلوزداد ووفاق سطيف وشبيبة الساورة بِمنافستَي رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.

ومُني أولمبي المدية بِالهزيمة رقم “11” له على التوالي، في بطولة الموسم الحالي، لمّا خسر مُجدّدا أمام المضيف نادي شبيبة القبائل. الأمر الذي يستوجب تحرّك مسؤوليه بِسرعة، إيقافا للنزيف، وصونا للأثاث، وتفاديا لِسقوط الفريق إلى القسم الثاني.

وحسم اتحاد العاصمة جواريته أمام نصر حسين داي لِمصلحته، وارتقى إلى أعلى جدول الترتيب، مجاورا لِثلاثي المقدّمة.

وجاءت نتائج المقابلات على النّحو التالي:

ج.الشلف 0 – ن.البارادو 0

ش.القبائل 1 – أ.المدية 0

ا.بسكرة 1 – أ.الأربعاء 0

ا.العاصمة 1 – ن.حسين داي 0

م.وهران 2 – ش.قسنطينة 1

ن.مقرة 1 – و.تلمسان 0

ش.بلوزداد – م.الجزائر (تأجّلت إلى تاريخ لاحق)

س.غليزان – ش.الساورة (تأجّلت إلى تاريخ لاحق)

ه.شلغوم العيد – و.سطيف (تأجّلت إلى تاريخ لاحق)

وتشكّل جدول الترتيب وفقا للصّيغة التالية:

1- ش.بلوزداد 36ن (ناقص مباراة)

2- ش.الساورة 32ن (ناقص مباراة)

3- ن.البارادو 32ن

4- ا.العاصمة 33ن

5- ش.القبائل 31ن

6- ا.بسكرة 31ن

7- و.سطيف 30ن (ناقص مباراة)

8- م.الجزائر 30ن (ناقص مباراة)

9- ش.قسنطينة 29ن

10- ن.مقرة 22ن

11- ج.الشلف 21ن

12- م.وهران 21ن

13- أ.الأربعاء 21ن

14- ه.شلغوم 16ن (ناقص مباراة)

15- ن.حسين داي 14ن

16- أ.المدية 14ن

17- س.غليزان 13ن (ناقص مباراة)

18- و.تلمسان 9ن