الهزيمة رقم “14” تواليا لِهلال شلغوم العيد

شبح النزول إلى القسم الثاني يحوم حول هلال شلغوم العيد.

مُني فريق هلال شلغوم العيد مساء الجمعة بِالهزيمة رقم “14” تواليا، في بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وخسر الهلال بِرباعية نظيفة خارج القواعد أمام جمعية الشلف، لِحساب الجولة الـ 17 من عمر البطولة الوطنية.

واحتضن ملعب “الطاهر زوغاري” بِغليزان أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة الحاج شيحاوي.

وأمضى أهداف “صقور الونشريس” كلّ من: محمد سويبح في الوقت بدل الضّائع (45+2)، وأمين غضبان في الدقيقتَين الـ 72 والـ 83، ويوبا أغيب في الوقت بدل الضّائع (90+3).

ورفع سويبح غلّته إلى 5 أهداف، نظير هدفَين لِأغيب، بينما افتتح غضبان العدّاد في أوّل مباراة له هذا الموسم، على اعتبار أنه انضمّ إلى جمعية الشلف في جانفي الماضي فقط.

واكتفى هلال شلغوم العيد بِجمع نقطة وحيدة، لمّا تعادل سلبا بِميدانه أمام جمعية الشلف، في الجولة الثانية بِتاريخ الـ 3 من سبتمبر الماضي.

وباتت جمعية الشلف تحوز 20 نقطة في المركز الـ 11، بينما تجمّد هلال شلغوم العيد في الرّتبة الـ 16 والأخيرة بِنقطة واحدة.

وتُجرى باقي لقاءات الجولة على مرحلتَين: هذا الأحد وفي تاريخ غير مُعلن عنه، بِسبب مشاركة بعض الفرق في رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.