الهزيمة موجعة.. واستفدنا كثيرا من درس الجزائر

مدرب المنتخب التونسي يعود إلى مباراة الجزائر:

بعد الفوز الذي حققه المنتخب الجزائر بتونس بنتيجة هدفين لصفر، انتقد التونسيون بشدة المدرب التونسي منذر الكبير وحملوه خسارة رادس، التي سيطر فيها رفقاء محرز على كل أطوار المباراة، وهو ما جعل المدير الفني التونسي يحاول الدفاع عن أداء فريقه في تصريحات خصها لموقع كورة الشهير: “الهزيمة دائما تكون موجعة.

كنا نأمل أن نحقق نتيجة إيجابية أمام منتخب الجزائر، ونواصل السلسلة الجيدة التي حققناها (12 مباراة متتالية دون هزيمة) لكن للأسف تكبدنا هزيمة في ملعب رادس. لقد وجدنا أمامنا منتخبا جاهزا على جميع المستويات وقد جاء إلى تونس لمواصلة سلسلته الإيجابية وهو في أفضل فتراته.

وأضاف أن منتخب تونس سهل مهمة منافسه في الشوط الأول: “صحيح ذلك، لم نبدأ اللقاء جيدا وخلال الـ 30 دقيقة الأولى لم نظهر بمستوانا الحقيقي، فكسب منتخب الجزائر كل الثنائيات، وكان سباقا على الكرات العالية. منتخب الجزائر عرف كيف يستغل الكرات الثابتة، التي قبلنا على إثرها هدفين في الشوط الأول، والشوط الثاني أصلحنا أشياء عدة، فكان الأداء محترما جدا ولم ينقصنا سوى التهديف” .

وعن رأيه في عدم تقبل الجماهير ل الهزيمة وعبرت عن غضبه قال التقني التونسي: “لا أحد يحب الهزيمة لكن في الرياضة هناك انتصارات وهزائم، ولا يجب أن ننسي أنها مباراة ودية والغاية منها منح الفرصة لغالبية اللاعبين، خصوصا الوافدين الجدد، كما نجرب في الوديات بعض الخطط التكتيكية، وما يهمنا أن مباراة الجزائر شكلت اختبارا مفيدا لنا كجهاز فني، وخرجنا بعديد الاستنتاجات والدروس التي سننتفع بها مستقبلا”.

وعن الانتقادات اللاذعة التي طالته بعد الهزيمة أمام الجزائر، أكد منذر، أي مدرب قابل للانتقادات في أي وقت: “أي مدرب يكون عرضة للانتقادات وأقبل النقد بصدر رحب،أعتبر أن مسيرتي مع منتخب تونس إيجابية فقبل لقاء الجزائر خضنا 12 مباراة فزنا في 9 وتعادلنا في 3، وتأهلنا بامتياز لنهائيات كأس أمم أفريقيا، بأكبر عدد من النقاط في التصفيات. نحن هنا لقبول أي نقد بناء. صحيح أنه كان بإمكاننا القيام بالأفضل في بعض الأمور لكن ما يهمني أن الحصيلة مع منتخب تونس إيجابية ومشجعة.