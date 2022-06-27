الهزّة الأرضية بوهران: هذه حقيقة نشوب حريق بالمنطقة الصناعية لأرزيو

كذّبت سوناطراك مساء الأحد في بيان، ما تداوله مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، حول نشوب حريق بالمنطقة الصناعية لأرزيو، عقب الهزّة الأرضية التي سجّلت في وهران.

وجاء في بيان لسوناطراك في وقت متأخر من ليل الأحد، أنّ ما تمّ تداوله هو “خبر مغلوط”، مؤكدة “سلامة جميع الوحدات الإنتاجية”، بعد الهزّة التي بلغت شدّتها 5.4 درجات.

وقالت سوناطراك في بيانها إنها:”تطمئن جميع المواطنين القاطنين بمحاذاة المنطقة الصناعية (بأرزيو)، و تنفي قطعا وجود أي خطر قد يهدّد سلامتهم”.

كما أشار ذات البيان إلى “إعادة تشغيل الوحدات الصناعية بأرزيو، بعد توقّف البعض منها تلقائيا جرّاء انقطاع الكهرباء”.

“وستستمرّ الشركة تشغيل الوحدات المتبقية، بعد عمليات المعاينة و التدقيق التقني الضروري، للتأكد من سلامتها، وتفادي أي خطر محتمل”.

من جهتها، أكّدت نفطال في بيان لها أنّ “كل منشآتها المتواجدة في منطقة وهران وما جاورها، لم يلحق بها أي ضرر جراء الزلزال”.

وكذّبت نفطال “بشكل قاطع، ما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول نشوب حريق بوحدتها في أرزيو”.

هزّة أرضية بشدّة 5.1 درجات في وهران

سجّلت هزّة أرضية بوهران مساء الأحد، وقد بلغت شدّتها 5.1 درجات على سلم ريختر، وفق ما رصده مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء والفيزياء الفلكية.

وجاء في بيان للمركز، أنّ الهزّة وقعت في حدود الساعة 20:17 بالتوقيت المحلي. وقد حدّد مركزها بـ 12 كم شمال منطقة قديل في ولاية وهران.

ولم تسجّل أي خسائر بشرية على إثر هذه الهزّة، حسب ما أكده بيان للحماية المدنية مساء الأحد.

بالمقابل، سجّلت ذات المصالح “بعض التشقّقات في بعض المنازل ببلدية أرزيو”. فيما تمّ تسخير “كافّة الوسائل البشرية والمادية للقيام بعمليات استطلاعية عبر الولاية”، لمعاينة أي خسائر محتملة.

هزّة أرضية جديدة تضرب ولاية المدية

وفي 25 ماي 2022، أعلن المركز عن تسجيل هزة أرضية بشدة 3.2 درجات بولاية المدية.

وحسب المركز فقد سجلت الهزة على الساعة 12 سا 49 د، حيث بلغت شدتها 3.2 درجات على سلم ريشتر، أما مركزها فحدد بـ 7 كم شمال غرب العمارية ، بولاية المدية

وفي 4 ماي 2022، سُجّلت هزّة أرضية بولاية الجزائر في وقت مبكّر، بشدّة 3 درجات على سلّم ريشتر.

وحسب ما ذكره المركز، فقد حدّد مركز الهزّة، التي وقعت في حدود الساعة 02:53 صباحا، بـ12 كم شمال غرب برج البحري بولاية الجزائر.

هزّة أرضية بشدّة 3 درجات في المدية

في 19 أفريل 2022، سجّلت هزة أرضية بولاية المدية، بلغت شدّتها 3 درجات على سلّم ريشتر.

وحسب ما ذكره مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فقد حدّد مركز الهزّة، التي وقعت في حدود الساعة 22:27 مساء، بـ2 كم جنوب غرب القلب الكبير بولاية المدية.

هزّة أرضية بشدّة 3.3 درجات في معسكر

في 7 أفريل، سجّلت هزة أرضية ظهيرة الخميس بولاية معسكر. بلغت شدّتها 3.3 درجات على سلّم ريشتر. حسب ما أفاد به مركز البحث في في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وحدّد مركز الهزّة التي وقعت في حدود الساعة 11:39، بـ 3 كم جنوب غرب منطقة حسين بولاية معسكر.

هزّة أرضية بشدّة 3.8 درجات في تيبازة

ويوم 6 أفريل، سجّلت هزّة أرضية في ساعات مبكرة بتيبازة، وبلغت شدّتها 3.8 درجات على سلّم ريشتر.

وحسب ما ذكره مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فقد حدّد مركز الهزّة بـ 5 كم جنوب غرب بني ميلك بولاية تيبازة.

ولم تبلغ مصالح الحماية المدنية بأيّ أضرار مادية أو بشرية، جراء الهزّة التي حدّد توقيتها في حدود الساعة 02:22 بعد منتصف الليل.