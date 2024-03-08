الهلال الأحمر: إرسال أكثر من 250 طن من الطرود الغذائية لـ 11 ولاية

أرسل الهلال الأحمر الجزائري من البليدة مساعدات غذائية بأزيد من 250 طن لفائدة 11 ولاية من الوطن محملة في 15 شاحنة مقطورة، ضمن العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان الذي كان قد أطلقها في وقت سابق.

وشملت العملية التي انطلقت من مقر المخزن الرئيسي التابع للهلال الأحمر الجزائري و الكائن بالمنطقة الصناعية لولاية البليدة, 11 ولاية من الوطن هي بجاية والبويرة وتيزي وزو وسطيف وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة وجانت وأولاد جلال وبشار التي استفادت من مساعدات غذائية بـ 258 طن.

وأشرفت على انطلاق المساعدات الغذائية، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، بحضور والي البليدة، ابراهيم اوشان، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، داود عبد المؤمن.

ويكون الهلال الأحمر الجزائري بإرساله لهذه الشحنات قد استكمل العملية التضامنية الخاصة بالشهر الفضيل التي أطلقها يوم 15 فيفري الماضي لفائدة 100.000 عائلة عبر الولايات.

وأكدت حملاوي أن مصالحها “حرصت كل الحرص على إرسال هذه المساعدات الغذائية للولايات المعنية قبل حلول شهر رمضان حتى يتسنى للسلطات المحلية و مكاتب الهلال الأحمر الجزائري توزيعها قبل أول يوم منه”.

للتذكير فقد برمج الهلال الأحمر الجزائري علاوة على هذه العملية التي دأب على تنظيمها كل سنة, فتح 200 مطعم عبر أرجاء الوطن بما فيها الولايات الحدودية و الجنوبية و الطرق السريعة و السيارة, للتكفل بعابري السبيل والمحتاجين.