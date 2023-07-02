الهلال الأحمر: إطلاق البطاقة الإلكترونية “مستفيد” لفائدة العائلات المعوزة  

يستعد الهلال الأحمر الجزائري بجيجل لإطلاق البطاقة الإلكترونية “مستفيد” لفائدة العائلات المعوزة التي سيبدأ إحصاؤها هذا الأسبوع.

وأفاد بيان للهلال الأحمر الجزائري أنه يتجهز لإطلاق البطاقة الإلكترونية مستفيد التابعة للجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري جيجل ورقمنة ادارتها.

وأوضح البيان أن اللجان المحلية المنتشرة ببلديات الولاية تستعد لإحصاء العائلات المعوزة وضعيفة الدخل انطلاقا من هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن بطاقة مستفيد والذي تستفيد منها هذه العائلات تسمح لها من سحب شهري من مخازن الهلال “مواد غدائية، أدوية،ملابس، كما تسمح لها بإجراء تحاليل طبيبة وأخذ دروس دعم مجانية للمتمدرسين ودورات تكوين مهني مجانية في مجال الخياطة؛ الحلاقة؛ حلويات وتكوينات مختلفة

كما تسمح البطاقة استغلال مزايا أخرى توضع لاحقا حسب احتياجات العائلات.