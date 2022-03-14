الهلال الأحمر الجزائري: إعانات لـ 10 آلاف عائلة معوزة في رمضان

ستستفيد أكثر من 10 آلاف عائلة معوزة من اعانات مالية خلال شهر رمضان المبارك، حسبما كشفته رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس.

وأكدت بن حبيلس خلال استضافتها “بفوروم الأولى” أن الهلال الأحمر سيقدم طرود مالية لأكثر من 10 آلاف عائلة محتاجة وهذا تحسبا لشهر رمضان.

واعتبرت المتحدثة ذاتها أن الهلال الأحمر كسر نمط التضامن الظرفي الذي يكون في المناسبات فقط، مشيرة إلى أن مصالحها تعمل بصفة دورية ويومية.

وفي درها عن سؤال حول كيفية اعداد الهلال الأحمر لقائمة العائلات المحتاجة، قالت ضيفة الفوروم إن ذلك يتم من خلال اتصالات جوارية عن طريق الناس وأعيان المناطق والأئمة وغيرهم.

وفي هذا الصدد، دعت بن حبيلس إلى تشكيل لجنة من قطاعات مختلفة كالداخلية والتضامن لتكون هناك بطاقية وطنية للعائلات المحتاجة.