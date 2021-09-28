الهلال الأحمر الجزائري.. البحث عن الحراقة المفقودين أصبح ممكنا

أكد الهلال الجزائري أنه بات بإمكانه المساعدة في الحصول على معلومات بشأن “الحراقة” الذين فقدت أخبارهم وهذا بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ودعا الهلال الأحمر في بيان له عبر صفحته الرسمية “فيسبوك” عائلات الحراقة إلى التقرب من مكاتبه الموجودة في كل الولايات لمساعدتهم في الحصول على معلومات بشأنهم.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية تتم بفضل شراكة هيئة الهلال الأحمر الجزائري واللجنة الدولية للصليب الأحمر.