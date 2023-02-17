الهلال الأحمر الجزائري يتبرأ من تصريحات منسوبة لحملاوي حول زلزال تركيا

تبرأ الهلال الأحمر الجزائري، الجمعة، من المنشورات المتداولة والتي نسبت لرئيسته ابتسام حملاوي تصريحات حول الاستعداد للمساهمة في إعادة إعمار تركيا بعد الزلزال.

وجاء في بيان للمنظمة: ينهي الهلال الأحمر الجزائري إلى علم الجميع بأنه ورئيسته د حملاوي إبتسام لا علاقة لهم بالتصريحات التي نسبت لهذه الأخيرة فيما يخص إعادة الإعمار، التي لا تمت بصلة لمهامه بإعتباره هيئة إنسانية إغاثية و فقط ،

وأوضح: الهلال الاحمر الجزائري يرافق ويساعد الجمعيات الوطنية الأخت في كل دول العالم في إطار صلاحياته وحدود إمكانياته.

وحسب البيان: لعل من دواعي أسفنا الشديد أنه وفيما يتفانا المتطوعون في الهلال الأحمر الجزائري في الداخل والخارج في خدمة الآخر دون كلل ولا ملل ولا أطماع نجد من في قلوبهم مرض يسعون لتشويه هذه الصورة الجميلة ببعض التفاهات و الأكاذيب التي لا تحبط من عزيمتنا بل تكشف ببساطة معدنهم.