الهلال الأحمر الجزائري يجمع التبرعات لإعادة إعمار غزة

تمهيدا لقافلة تضامنية مع الشعب الفلسطيني:

كشف الهلال الأحمر الجزائري في وهران، عن تخصيص حساب بنكي لجمع تبرعات لإعادة إعمار قطاع غزة، بعد العدوان البشع الذي ارتكبه المحتل الصهيوني بحق قطاع غزة، قبل أن يتقرر وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والعدو الإسرائيلي المحتل.

وقال رئيس الهلال الدكتور بن موسى العربي، إن المؤسسة الخيرية، تتطلع إلى جمع تبرعات الجزائريين لفائدة الفلسطينيين بعد الدمار الذي تعرض له بلدهم خلال العملية الإرهابية الصهيونية.

وقرر الهلال، فتح جميع مراكز ومقار المؤسسة لاستقبال تبرعات المحسنين من الجزائريين، وذلك تمهيدا لقافلة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تحمل عنوان «هبات جزائرية خالصة دعما لضحايا العدوان الإسرائيلي»، ومن المنتظر أن يشارك في هذه القافلة الإنسانية التي تقرر البدء في تنظيمها بتاريخ 28 ماي من الشهر الجاري، إطارات الهلال مع التنسيق مع باقي الهيئات الداعمة لفلسطين، من أجل جمع تبرعات تسهم في إعادة إعمار غزة «ودرة التاج» القدس المحتلة، وباقي المناطق الفلسطينية المتضررة من جرائم حرب ومجازر صهيونية في حق المدنيين والأطفال تسببت في سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وأكد الناشط في الهلال الأحمر الجزائري الحقوقي بن أحمد هواري، لـ”الشروق”، أن الجزائر قيادة وشعبا، لم تتوان عن منح كامل جهدها المادي والمعنوي دعما لفلسطين، مثمنا دور كل من الرئاسة والخارجية ودعوتهما المجتمع الدولي بالتدخل لفضح ممارسات الكيان الصهيوني، باستثمار علاقة الجزائر القوية في المحافل الدبلوماسية العالمية، مضيفا أن نضال الجزائر لفائدة ذات القضية المركزية ليس وليد اليوم، بل جاء ليجدد موقفها الدائم مع حقوق الفلسطينيين والإقرار بمشروعية نضال الشعب الفلسطيني في وجه الكيان الصهيوني مغتصب الأرض والمقدسات والسيادة، بخلاف بعض الأنظمة العربية التي حددت ولاءها ومواقفها وانحيازها لإسرائيل بتوقيعها على قرار التطبيع، بينما كان حريا بها أن تستغل الظرف التاريخي الحالي والاستثنائي للقطع النهائي لعلاقاتها مع مجرمي الحرب، قتلة الأطفال والنساء والمدنيين والإعلاميين.