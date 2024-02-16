الهلال الأحمر الجزائري يشرع في العمليات التضامنية الخاصة برمضان

التكفل بـ 100 ألف عائلة في 58 ولاية

شرع الهلال الأحمر الجزائري في عملياته التضامنية الخاصة بالشهر الفضيل، بإرسال مساعدات لفائدة العائلات المعوزة بولاية البيض والولاية المنتدبة الابيض سيدي الشيخ. وانطلقت العملية الخميس من ولاية البليدة، التي تندرج في إطار التكفل بالعائلات المعوزة خلال شهر رمضان الكريم، من المخزن المركزي للهلال الأحمر الجزائري المتواجد بالمنطقة الصناعية بالبليدة.

وستشمل العملية في أول محطة لها كل من ولاية البيض والولاية المنتدبة الابيض سيدي الشيخ حيث خصص لهما 2000 طرد غذائي إضافة إلى أدوية ومعدات طبية وأفرشة وغيرها، لتتواصل في الأيام القادمة لتشمل 100.000 عائلة عبر 58 ولاية بمعدل يتراوح ما بين 1000 إلى 2000 قفة غذائية، بحسب المنظمين.

وقالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي لدى إعطائها إشارة انطلاق العملية، أن مصالحها برمجت فتح 200 مطعم على المستوى الوطني بما فيها الولايات والمناطق الحدودية والجنوبية التي “أعطيت لها أهمية قصوى” -كما قالت-،على غرار سوق أهراس وتبسة ام الطبول.

كما أشارت إلى مواصلة تجسيد البرنامج الخاص بالبدو والرحل الذي يرمي إلى إيصال المساعدات لهم حيث تم منذ الانطلاق في البرنامج مع الجيش الوطني الشعبي سنة 2023 توزيع 700 خيمة لسكان مناطق كل من ولايات برج باجي مختار وعين قزام وغيرها من المناطق الحدودية الجنوبية.