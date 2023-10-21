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الجزائر

الهلال الأحمر الجزائري يشرع في شحن المساعدات الإنسانية إلى غزة (صور)

الشروق أونلاين
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الهلال الأحمر الجزائري يشرع في شحن المساعدات الإنسانية إلى غزة (صور)
ح.م
جانب من المساعدات الجزائرية إلى غزة

شرع الهلال الأحمر الجزائري مساء السبت، في شحن المساعدات الإنسانية الموجّهة إلى قطاع غزة. بموجب أمر من رئيس الجمهورية.

وحسب بيان للهلال الأحمر، سيتمّ شحن المساعدات من المركز الوطني للاستجابة السريعة للكوارث سيدي راشد، لتنقل عبر عدّة طائرات إلى مطار العريش في مصر قبل دخولها إلى غزة عن طريق معبر رفح.

وتحتوي المساعدات الجزائرية على كمية معتبرة من الأدوية والأفرشة والأغطية والمواد الغذائية، وفق ما أوضحه ذات البيان.

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في وقت سابق من السبت، بإرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية، إلى مطار العريش في مصر، لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وتتمثل المساعدات الجزائرية حسب ما ذكره بيان للرئاسة، في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم. حيث سيتمّ إيصالها عن طريق جسر جوي مكوّن من طائرات تابعة للقوات الجوية.

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