الهلال الأحمر الجزائري يطلق برنامج “أشبال الهلال الأحمر”

لترسيخ ثقافة التطوع وترسيخ القيم الإنسانية لدى الأطفال والناشئة

أعلن الهلال الأحمر الجزائري عن إطلاق برنامج “أشبال الهلال الأحمر الجزائري”، في إطار جهوده الرامية إلى تشجيع ثقافة التطوع وترسيخ القيم الإنسانية لدى الأطفال والناشئة.

وأوضح بيان الهيئة أن البرنامج يندرج ضمن مساعي غرس روح المسؤولية والانضباط والعمل الجماعي وتعزيز روح الانتماء الوطني، من خلال توفير فضاء تربوي وتكويني موجه للأطفال ابتداء من سن السادسة، يتضمن أنشطة تعليمية وتوعوية وترفيهية متنوعة.

ويتضمن البرنامج التعريف بمبادئ الإسعافات الأولية، إلى جانب تنظيم ورشات تكوينية وتثقيفية حول التغذية السليمة والعادات الصحية اليومية والمحافظة على البيئة والسلامة المرورية، إضافة إلى أنشطة يدوية وإبداعية كالرسم، بما يساهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم الفكرية والسلوكية.

وفي إطار البرنامج، أطلق الهلال الأحمر الجزائري مبادرة “المنقذ الصغير”، التي تشمل دورات تكوينية متخصصة في الإسعافات الأولية لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة، وفق المعايير الدولية المعتمدة، بهدف نشر ثقافة الإسعاف وتعزيز روح المبادرة والتكفل بالغير في مختلف الظروف.

وأشار البيان إلى أن المبادرة انطلقت فعليا بعدد من اللجان الولائية التابعة للهلال الأحمر الجزائري، من بينها تبسة ومستغانم وتلمسان وغرداية، على أن يتم تعميمها تدريجيا عبر مختلف ولايات الوطن.

وأكد الهلال الأحمر الجزائري في ختام بيانه مواصلة التزامه بالمساهمة في بناء جيل واع ومتماسك، قائم على قيم التضامن وروح المواطنة الفعالة.