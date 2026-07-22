الهلال الأحمر الجزائري يطلق حملة تضامنية لدعم الولايات المتضررة من الحرائق

أطلق الهلال الأحمر الجزائري، اليوم الأربعاء، حملة تضامنية واسعة لفائدة الولايات المتضررة من الحرائق، شملت بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وقالمة.

وأوضح الهلال الأحمر الجزائري في بيان له أن المساعدات الموجهة إلى الولايات المتضررة تضم المياه المعدنية، والوجبات الجاهزة، والأفرشة، والأغطية، إضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

والهدف من هذه الهبة التضامنية هو توفير الدعم العاجل للعائلات المتضررة، فضلا عن مساندة أعوان الحماية المدنية ومختلف الفرق الميدانية التي تواصل جهودها لإخماد الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات.

وأكدت الهيئة أن جميع هياكلها العملياتية ولجانها الولائية عبر مختلف ولايات الوطن تبقى في حالة جاهزية واستنفار دائمين، مع مواصلة تعبئة الموارد البشرية والإمكانات المادية واللوجستية، لضمان استجابة سريعة وفعالة تواكب تطورات الوضع الميداني.

وجدد الهلال الأحمر الجزائري التزامه بمواصلة مرافقة المواطنين المتضررين إلى غاية تجاوز آثار هذه المحنة، من خلال التنسيق المستمر مع السلطات العمومية ومختلف الهيئات المتدخلة، تجسيدا لقيم التضامن والتآزر الوطني في مواجهة الكوارث والأزمات.