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الجزائر

الهلال الأحمر الجزائري يطلق مساعدات نحو 4 ولايات

الشروق أونلاين
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الهلال الأحمر الجزائري يطلق مساعدات نحو 4 ولايات
ح.م
قافلة الهلال الأحمر الجزائري

انطلقت السبت، من مركز الاستجابة السريعة للكوارث بتيبازة قوافل مساعدات تضامنية لصالح العائلات المعوزة بأربع ولايات في اطار حملة “شتاء دافئ”، تحت إشراف الهلال الأحمر الجزائري.

وأفاد الهلال الأحمر في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن القوافل تحمل مساعدات تتمثل في مواد غذائية وأغطية موجهة لعائلات معوزة بولايات تيسمسيلت والمدية وأولاد جلال والمغير فضلا عن تجهيزات ستقدم لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

تهدف المنظمة من خلال هذا النوع من المبادرات التي  تبقى متواصلة لتشمل لاحقا عائلات بولايات أخرى, وفق رئيستها, ابتسام حملاوي, “مرافقة السلطات العمومية في مجال التآزر والتضامن الوطنيين تماشيا مع التوجه الحكومي الرامي لتنمية تلك المناطق سيما منها ولاية تيسمسيلت”, حسبها.

ولفتت حملاوي إلى أن الهلال الأحمر الجزائري قدم أزيد من 600 طن من المساعدات المتمثلة في المواد الغذائية و الأغطية خلال سنة 2022 لصالح عائلات معوزة تقطن ب30 ولاية, فضلا عن توزيع قرابة 500 كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم مساعدات مالية تقدر ب10 آلاف دينار لصالح 600 طفل يتيم خلال عيد الأضحى الماضي.

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