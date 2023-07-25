الهلال الأحمر الجزائري يوجّه 4 قوافل من المساعدات للمتضرّرين من الحرائق

أرسل الهلال الأحمر الجزائري يوم الثلاثاء، 4 قوافل من المساعدات إلى المتضررين من حرائق الغابات بولايات البويرة وجيجل وسكيكدة وبجاية.

وتأتي هذه القوافل كمرحلة أولى من المساعدات، وهي تحتوي على أفرشة وأودوية ومواد غذائية، حسب ما أوضحه بيان للمنظمة.

من جهة أخرى، يعمل 500 متطوعا تابعا للهلال الأحمر في أماكن نشوب الحرائق، على مساعدة أعوان الحماية المدنية وأفراد الجيش في إجلاء وإسعاف المواطنين.

وقد قامت رئيسة الهلال ابتسام حملاوي بزيارة الأماكن المتضررة في الولايات المذكورة، للوقوف على إمكانيات اللجان الولائية في تقديم يد العون للمتضررين.

وأسفرت حرائق الغابات التي نشبت بعدّة ولايات شمالي الجزائر عن 34 حالة وفاة. بينهم 24 شهيدا من المدنيين، و10 شهداء من أفراد الجيش.